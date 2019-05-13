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22 апреля 2019

Stornoway объявила финансовые результаты за первый квартал 2019 года

15 мая 2019
Новости

stornoway-logo.pngStornoway Diamond Corporation объявила финансовые и операционные результаты за квартал, закончившийся 31 марта 2019 года.
Корпорация сообщила о чистом убытке за три месяца в размере  48,4 млн канадских долларов (0,05 доллара на акцию). Скорректированный чистый убыток составил 51,0 млн канадских долларов (0,05 доллара на акцию).
За первый квартал скорректированный показатель EBITDA составил 13,4 млн канадских долларов, или 25,2% от выручки, что включает в себя списание денежных затрат на сумму 8,9 млн канадских долларов  для приведения запасов к их расчетной продажной цене. За первый квартал 2018 года скорректированный показатель EBITDA составил 24,7 млн канадских долларов, или 44,2% от выручки.
На двух проведенных тендерных торгах было продано в общей сложности 429 506 каратов алмазов на общую сумму 47 млн канадских долларов при средней цене US$83 за карат (110 канадских долларов за карат). Что касается общего объема проданных алмазов, ценообразования и валовой выручки, то они увеличились на 38%, 47% и 8% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, соответственно. На торги в первом квартале выставляли алмазы, добытые в четвертом квартале 2018 года.
В первом квартале добыча алмазов составила 444 562 карата, извлеченных при переработке 582 613 тонн руды при среднем содержании алмазов в 76 каратов на сто тонн руды. Количество извлеченных каратов сократилось на 8% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года главным образом из-за проблем механико-технологического порядка на перерабатывающем заводе, связанных с очень холодной погодой в январе и феврале. В марте предприятие превысило заложенную в бюджет суточную норму, перерабатывая в среднем 7 209 тонн руды в день. В апреле в среднем ежедневно перерабатывалось 7 734 тонны руды. 

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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