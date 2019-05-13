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«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC

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Вчера

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В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...

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22 апреля 2019

Высокопоставленные чиновники ZCDC арестованы - СМИ

15 мая 2019
Новости

zcdc_logo.pngИсполнительный директор Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) Моррис Бекезела Мпофу (Morris Bekezela Mpofu) и финансовый директор Чарльз Гамб (Charles Gambe) были арестованы полицией, сообщают средства массовой информации.
Агентство Bulawayo24 процитировало помощника комиссара полиции Пола Ньяти (Paul Nyathi), который заявил, что Мпофу был задержан для допроса, однако других подробностей он не предоставил.
Он сказал, что Гамб был арестован за преступное злоупотребление служебным положением после того, как он якобы купил 1 200 мешков цемента для личного пользования, используя средства компании.
Финансовый директор должен был предстать перед судом во вторник.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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