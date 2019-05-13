Высокопоставленные чиновники ZCDC арестованы - СМИ

Агентство Bulawayo24 процитировало помощника комиссара полиции Пола Ньяти (Paul Nyathi), который заявил, что Мпофу был задержан для допроса, однако других подробностей он не предоставил.
Он сказал, что Гамб был арестован за преступное злоупотребление служебным положением после того, как он якобы купил 1 200 мешков цемента для личного пользования, используя средства компании.
Финансовый директор должен был предстать перед судом во вторник.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished