Высокопоставленные чиновники ZCDC арестованы - СМИ

Исполнительный директор Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) Моррис Бекезела Мпофу (Morris Bekezela Mpofu) и финансовый директор Чарльз Гамб (Charles Gambe) были арестованы полицией, сообщают средства массовой информации.Агентство Bulawayo24 процитировало помощника комиссара полиции Пола Ньяти (Paul Nyathi), который заявил, что Мпофу был задержан для допроса, однако других подробностей он не предоставил.Он сказал, что Гамб был арестован за преступное злоупотребление служебным положением после того, как он якобы купил 1 200 мешков цемента для личного пользования, используя средства компании.Финансовый директор должен был предстать перед судом во вторник.