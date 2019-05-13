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22 апреля 2019

Скончался диамантер Лео Шахтер

14 мая 2019
Новости

news_14052019-leo.pngИцхак Арье (Лев) Шахтер (Yitzhak Arie (Leo) Schachter), известный израильский диамантер, основатель и владелец Leo Schachter Diamonds, скончался в субботу, 11 мая 2019 года, сообщают средства массовой информации.
Шахтер родился в Бруклине, Нью-Йорк, в 1924 году. Он основал компанию Leo Schachter Diamonds в Нью-Йорке в 1952 году. Постепенно его компания превратилась в алмазную империю, занимающуюся всеми этапами процесса поставок - от производства алмазов до создания ювелирных украшений. На протяжении четырех десятилетий Leo Schachter Diamonds возглавляла список ведущих израильских экспортеров ювелирных изделий.
«Лео Шахтер был сионистом, - сказал Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky), председатель Израильского алмазного института (Israel Diamond Institute, IDI). - Его сионизм привел к созданию одной из самых известных компаний в нашей отрасли. В течение многих лет Leo Schachter Diamonds нанимала сотни работников в Израиле и способствовала процветанию израильской алмазной промышленности и израильской экономики. Несмотря на глобальные масштабы, израильская компания осталась семейным бизнесом. Я посылаю мои искренние соболезнования семье Лео в связи с их потерей».
Похороны Лео Шахтера состоялись 12 мая.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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