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Тонго достигнет максимального объема добычи в 260 тыс. каратов на пятом году производства - Newfield

14 мая 2019
Новости

Newfield Resources, которая завершила предварительное проектирование рудника Тонго (Tongo) в Сьерра-Леоне, сообщила, что спроектированная модель прогнозирует начальный восьмилетний срок службы шахты с максимальной годовой добычей алмазов в 260 000 каратов.
Пик производства будет реализован на пятом году разработки шахты.
Средняя цена реализации составит $222 за карат, а прогнозируемые затраты составят $115 за карат.
«Очень высококачественные и дорогостоящие алмазы кимберлитов Тонго в сочетании с существующей технологической и вспомогательной инфраструктурой, уже имеющейся на участке, являются ключевыми факторами для высокой прогнозируемой маржи и начала операций по добыче руды в кратчайшие сроки», - заявил генеральный директор Newfield Карл Смитсон (Karl Smithson).
Исследование также показало, что начальный прогнозный запас алмазов на участках кимберлитов Кунду (Kundu) и Ландо (Lando), находящихся ближе к поверхности, может составить 1,1 млн каратов.
Первое производство алмазов на Кунду и Ландо планируется реализовать в течение 12 месяцев после начала разработки.
Есть еще девять кимберлитов, расположенных на территории участка Тонго, и на двух из них уже определены измеренные и прогнозные ресурсы. 
Остальные семь являются весьма перспективными в отношении крупных алмазных залежей.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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