Российские ювелиры представят свои лучшие работы на международной выставке JCK Las Vegas

Российские ювелирные компании - производители ювелирных украшений, драгоценных камней и технологического оборудования примут участие в международной ювелирной выставке JCK Las Vegas, которая пройдет с 31 мая по 3 июня 2019, США.
Отечественные ювелирные бренды - Ювелирный дом “KABAROVSKY”, “KU&KU”, “BADINI”, “Иордань”, “Сила Природы”, “Ростовская финифть”, “Северная бриллиантовая компания” привезут на выставку коллекции с бриллиантами, дизайнерские украшения и камни фантазийной огранки.
Компания “ALROSA TECHNOLOGYA” представит на выставке уникальный портативный алмазный детектор.
В этом году выставку посетят поставщики, владельцы шахт и огранщики цветных драгоценных камней со всего мира, чтобы обсудить вопросы добычи сырья.
Представители российских брендов - активные участники семинаров и круглых столов по актуальным темам ювелирной отрасли, являющихся важной частью мировой ювелирной индустрии.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург