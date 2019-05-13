Российские ювелиры представят свои лучшие работы на международной выставке JCK Las Vegas

«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...

Идеальная пара - платина и бриллианты Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...

Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...