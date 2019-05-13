Эксклюзив

«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

Вчера

De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском

В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...

13 мая 2019

Идеальная пара - платина и бриллианты

Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...

06 мая 2019

Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...

29 апреля 2019

De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

22 апреля 2019

Российские ювелиры представят свои лучшие работы на международной выставке JCK Las Vegas

14 мая 2019
Новости

JCK_logo.pngРоссийские ювелирные компании - производители ювелирных украшений, драгоценных камней и технологического оборудования примут участие в международной ювелирной выставке JCK Las Vegas, которая пройдет с 31 мая по 3 июня 2019, США.
Отечественные ювелирные бренды - Ювелирный дом “KABAROVSKY”, “KU&KU”,  “BADINI”, “Иордань”, “Сила Природы”, “Ростовская финифть”, “Северная бриллиантовая компания” привезут на выставку коллекции с бриллиантами, дизайнерские украшения и камни фантазийной огранки.
Компания “ALROSA TECHNOLOGYA” представит на выставке уникальный портативный алмазный детектор. 
В этом году выставку посетят поставщики, владельцы шахт и огранщики цветных драгоценных камней со всего мира, чтобы обсудить вопросы добычи сырья.
Представители российских брендов - активные участники семинаров и круглых столов по актуальным темам ювелирной отрасли, являющихся важной частью мировой ювелирной индустрии.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



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