Стоимость геологоразведки в России самая дорогая в мире - AGD Diamonds

14 мая 2019

Советник генерального директора AGD Diamonds по геологии Виктор Устинов, рассказывая о стоимости поисков алмазов в России и в мире, сообщил, что, по оценкам, которые основаны на данных из открытых источников, в 2001-2016 годах стоимость поисков одного карата алмазов в России была самой высокой в мире и составляла 80-85 долларов за карат, в то время как средняя стоимость реализации алмазов составляла около 110 долларов за карат.









Фото: AGD Diamonds



«Приведу цифры, красноречиво демонстрирующие, какую долю составляют затраты на поиски в цене 1 карата с 2001 года: в России – 75%, в Ботсване – 10%, в Канаде – 9,5%, в Анголе – около 1%», - сказал Виктор Устинов.

Аналогичные показатели основных алмазодобывающих стран за рассматриваемый период намного ниже показателей в России. Так, в Ботсване затраты на геологоразведку составляет 17-18 долларов за карат при средней цене реализации в 184 доллара за карат; в Канаде затраты на поисковые работы составляют 10-12 долларов за карат, в то время как цена реализации за карат - 112 долларов; в Анголе - 15 долларов за карат (без учета месторождения Луаше) при цене реализации 1 карата в 121 доллар.

Компания AGD Diamonds разрабатывает алмазное месторождением имени В. Гриба в Архангельской области, Россия.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург