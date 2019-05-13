Mountain Province Diamonds объявила о предстоящих изменениях в совете директоров

14 мая 2019

Mountain Province Diamonds Inc. объявила о предстоящих изменениях в совете директоров.

На общем собрании акционеров компании 2019 года Том Перегудофф (Tom Peregoodoff), Уильям Лэмб (William Lamb) и Бретт Десмонд (Brett Desmond) присоединятся к совету директоров по результатам выборов.

Они займут места Брюса Дреснера (Bruce Dresner), Карла Верли (Carl Verley) и Пиуша Варшнея (Peeyush Varshney), которые не будут выставлять свои кандидатуры для переизбрания.

Общее собрание состоится в четверг, 13 июня 2019 года.

Том Перегудофф в настоящее время является президентом и главным исполнительным директором Kaizen Discovery Incorporated, компании по разведке золота и меди с активами в Перу.

Уильям Лэмб имеет более чем 25-летний опыт работы в горнодобывающих предприятиях и разработке алмазных проектов для Mountain Province Diamonds. С мая 2011 года по февраль 2018 года он занимал пост главного исполнительного директора Lucara Diamond Corp.

Бретт Десмонд - профессионал с 20-летним опытом работы в банковской сфере, корпоративных финансах и управлении активами.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished