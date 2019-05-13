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Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

Вчера

De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском

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13 мая 2019

Идеальная пара - платина и бриллианты

Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...

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Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

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De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

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22 апреля 2019

Mountain Province Diamonds объявила о предстоящих изменениях в совете директоров

14 мая 2019
Новости

Mountain Province Diamonds Inc. объявила о предстоящих изменениях в совете директоров.
На общем собрании акционеров компании 2019 года Том Перегудофф (Tom Peregoodoff), Уильям Лэмб (William Lamb) и Бретт Десмонд (Brett Desmond) присоединятся к совету директоров по результатам выборов.
Они займут места Брюса Дреснера (Bruce Dresner), Карла Верли (Carl Verley) и Пиуша Варшнея (Peeyush Varshney), которые не будут выставлять свои кандидатуры для переизбрания.
Общее собрание состоится в четверг, 13 июня 2019 года.
Том Перегудофф в настоящее время является президентом и главным исполнительным директором Kaizen Discovery Incorporated, компании по разведке золота и меди с активами в Перу.
Уильям Лэмб имеет более чем 25-летний опыт работы в горнодобывающих предприятиях и разработке алмазных проектов для Mountain Province Diamonds. С мая 2011 года по февраль 2018 года он занимал пост главного исполнительного директора Lucara Diamond Corp.
Бретт Десмонд - профессионал с 20-летним опытом работы в банковской сфере, корпоративных финансах и управлении активами.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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