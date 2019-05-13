Эксклюзив
«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...
Вчера
De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском
В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...
13 мая 2019
Идеальная пара - платина и бриллианты
Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...
06 мая 2019
Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер
Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...
29 апреля 2019
De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года
Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...
22 апреля 2019
В январе-апреле этого года продажи АЛРОСА снизились на 34% по сравнению с прошлым годом
В прошлом году эти показатели у АЛРОСА были значительно выше. «Всего в январе-апреле 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили 2,011 млрд долларов США. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 1,978 млрд долларов США, бриллиантов – 32,9 млн долларов США», - сообщала тогда компания.
Падение объема продаж алмазного сырья и бриллиантов за прошедший год составило 34,21%. Продажи алмазного сырья снизились на 34,08%, а продажи бриллиантов уменьшились на 41,64%.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург