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22 апреля 2019

В январе-апреле этого года продажи АЛРОСА снизились на 34% по сравнению с прошлым годом

13 мая 2019
Новости
Как сообщила АЛРОСА, в январе-апреле 2019 года объем реализации ее алмазно-бриллиантовой продукции составил $1 322,9 млн, из которого на алмазное сырье приходится $1303,8 млн и на бриллианты - $19,2 млн. По сравнению с тем же периодом 2018 года падение составило  34,21%.
В прошлом году эти показатели у АЛРОСА были значительно выше. «Всего в январе-апреле 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили 2,011 млрд долларов США. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 1,978 млрд долларов США, бриллиантов – 32,9 млн долларов США», - сообщала тогда компания.
Падение объема продаж алмазного сырья и бриллиантов за прошедший год составило 34,21%. Продажи алмазного сырья снизились на 34,08%, а продажи бриллиантов уменьшились на 41,64%.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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