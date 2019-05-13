АЛРОСА в апреле 2019 г. реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию почти на $319 млн

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в апреле и за четыре месяца 2019 года.В апреле текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $318,7 млн. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $315,8 млн, бриллиантов − $2,9 млн.Всего в январе–апреле 2019 года АЛРОСА продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1 322,9 млн. Стоимость реализованного алмазного сырья за четыре месяца 2019 года составила $1303,8 млн, бриллиантов – $19,2 млн.«На мировом алмазном рынке первые месяцы 2019 года отмечены ослаблением спроса со стороны переработчиков, что связано как с нормализацией запасов на фоне продолжающихся трудностей с привлечением доступного финансирования у мидстрима в Индии, так и с характерной для нашего рынка цикличностью. Компания сохраняет умеренно-позитивный прогноз на ближайшее будущее и ожидает улучшения ситуации на рынке во второй половине этого года», - отметил Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.