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22 апреля 2019

GJSCI и WJA Индия организует «Design Connect» в Мумбае

13 мая 2019
Новости

Совет по подготовке в области драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Skill Council of India, GJSCI) совместно с Ассоциацией женщин-ювелиров (Women's Jewelry Association, WJA) в Индии организует «Design Connect», однодневное мероприятие для дизайнеров ювелирных изделий  с целью продвижения их сотрудничества с производителями и продавцами украшений. Мероприятие пройдет в отеле «Сахара стар» (Sahara Star) в Мумбае 26 июня 2019 года, говорится в пресс-релизе, распространенном GJSCI.
В сообщении говорится, что мероприятие начнется с группового обсуждения на тему важности дизайна для обеспечения роста и рентабельности для ювелиров, продолжится сессией в форме наставничества "один-на-один" для дизайнеров по вопросам организации бизнеса, а также обсуждениями, которые предоставят интересные возможности для дизайнеров и производителей ювелирных изделий и розничных торговцев с тем, чтобы помочь им найти новые пути сотрудничества и развития бизнеса.
В Индии много талантов, и на протяжении многих лет международные люксовые бренды черпали вдохновение в индийской культуре и мотивах. Комментируя этот аспект, Санджай Котари (Sanjay Kothari), председатель GJSCI, заявил: «Часто талантливые дизайнеры не могут обратиться к производителям и продавцам ювелирных изделий. С другой стороны, несмотря на то что производители и розничные продавцы украшений признают важность дизайна, они не знают, как найти талантливых дизайнеров. Чтобы восполнить этот пробел, GJSCI и WJA - при поддержке Совета по содействию экспорту ювелирных изделий и дарноценных камней, Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям, Индийской Ассоциации золота и ювелиров и Геммологического института Америки - создают платформу «Design Connect». GJSCI также инициировал конкурс в области дизайна «Anant - The Design Competition» для продвижения разработки дизайнов, инновационных продуктов и диверсификации четырех видов ювелирного искусства Индии - тхева (Thewa) , гаджра (Gajra), таракаси (Tarakasi) и хупари паял (Hupari Payal). Мы также будем поздравлять победителей конкурса во время проведения «Design Connect» для признания и поощрения развития таланта ювелирного дизайна в стране».
Нирупа Бхатт (Nirupa Bhatt), президент WJA Индия, добавила: «Большинство членов WJA - талантливые дизайнеры ювелирных изделий. «Design Connect» станет идеальной платформой для их совместной работы».
Создание платформы «Design Connect» поддерживается Геммологическим институтом Америки, Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, Всеиндийским советом по драгоценным камням и ювелирными изделиями, а также Индийской Ассоциацией золота и ювелиров.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



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