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22 апреля 2019

Прибыль Gem Diamonds за первый квартал выросла на 24%, до $52 млн

13 мая 2019
Новости

news_21062018_gem.pngПрибыль Gem Diamonds от продажи алмазов в первом квартале выросла на 24%, до $51,9 млн, по сравнению с $41,7 млн, которые компания получила в четвертом квартале 2018 года.
Компания продала 27 335 каратов в первом квартале, что на 18% меньше по сравнению с 33 140 каратами, проданными в предыдущем квартале.
Gem Diamonds сообщила, что за рассматриваемый период самая высокая цена была достигнута от реализации белого алмаза весом 70,69 карата, который был продан по цене $48 225 за карат.
Розовый алмаз массой 13,33 карата был также продан за $8 750 360. Это рекордная цена за камень, добытый на руднике Летсенг (Letšeng), которая составила $656 933 за карат.
«Продажи алмазного сырья, добытого на шахте Летсенг, продолжали показывать хорошие результаты. Камни были проданы по средней цене в $1 900 за карат в течение квартала», - сказал генеральный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).
Gem Diamonds также сообщила, что ее пилотный проект по обнаружению алмазов находится на стадии подготовки и будет введен в эксплуатацию в конце второго квартала.
«Строительство и наладка уже начались на месте, - сообщили в компании. - Этот проект осуществляется в рамках стратегии по раннему обнаружению крупных алмазов и снижению ущерба во время извлечения камней из породы».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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