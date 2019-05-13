Прибыль Gem Diamonds за первый квартал выросла на 24%, до $52 млн

Прибыль Gem Diamonds от продажи алмазов в первом квартале выросла на 24%, до $51,9 млн, по сравнению с $41,7 млн, которые компания получила в четвертом квартале 2018 года.Компания продала 27 335 каратов в первом квартале, что на 18% меньше по сравнению с 33 140 каратами, проданными в предыдущем квартале.Gem Diamonds сообщила, что за рассматриваемый период самая высокая цена была достигнута от реализации белого алмаза весом 70,69 карата, который был продан по цене $48 225 за карат.Розовый алмаз массой 13,33 карата был также продан за $8 750 360. Это рекордная цена за камень, добытый на руднике Летсенг (Letšeng), которая составила $656 933 за карат.«Продажи алмазного сырья, добытого на шахте Летсенг, продолжали показывать хорошие результаты. Камни были проданы по средней цене в $1 900 за карат в течение квартала», - сказал генеральный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).Gem Diamonds также сообщила, что ее пилотный проект по обнаружению алмазов находится на стадии подготовки и будет введен в эксплуатацию в конце второго квартала.«Строительство и наладка уже начались на месте, - сообщили в компании. - Этот проект осуществляется в рамках стратегии по раннему обнаружению крупных алмазов и снижению ущерба во время извлечения камней из породы».