Chow Tai Fook Jewellery Group создает бизнес-центр в Северной Америке

13 мая 2019

Гонконгский бренд Chow Tai Fook (CTF) основал новый бизнес-центр Chow Tai Fook North America в Бостоне, штат Массачусетс. Согласно сообщениям средств массовой информации, новый бизнес-центр в Северной Америке станет ведущим оптовым поставщиком ювелирных изделий, предоставляя товары, услуги и ноу-хау, особенно в отношении технологических инноваций, которые помогут повысить прибыльность и укрепить розничный бизнес ювелирных изделий в Северной Америке.

CTF уже владеет двумя американскими брендами ювелирных изделий с бриллиантами - Hearts on Fire и Mémoire. Он будет предлагать индивидуальные и специализированные коллекции ювелирных украшений с бриллиантами, а также товары частных бредов с тем, чтобы удовлетворить растущие потребности покупателей ювелирных изделий. Гонконгский бренд Chow Tai Fook (CTF) основал новый бизнес-центр Chow Tai Fook North America в Бостоне, штат Массачусетс. Согласно сообщениям средств массовой информации, новый бизнес-центр в Северной Америке станет ведущим оптовым поставщиком ювелирных изделий, предоставляя товары, услуги и ноу-хау, особенно в отношении технологических инноваций, которые помогут повысить прибыльность и укрепить розничный бизнес ювелирных изделий в Северной Америке.CTF уже владеет двумя американскими брендами ювелирных изделий с бриллиантами - Hearts on Fire и Mémoire. Он будет предлагать индивидуальные и специализированные коллекции ювелирных украшений с бриллиантами, а также товары частных бредов с тем, чтобы удовлетворить растущие потребности покупателей ювелирных изделий.

Кент Вун (Kent Wong), управляющий директор CTF, заявил: «Мы отмечаем 90-летие со дня основания бренда и с нетерпением ждем возможности внести свой вклад в индустрию ювелирных изделий. Наше мастерство и масштаб в сочетании с глубокими знаниями и опытом североамериканской команды позволяют нам увеличить прибыльность для розничных продавцов ювелирных изделий в Северной Америке, выделяя нас среди других оптовых партнеров».

Карил Капеци (Caryl Capeci), нынешний генеральный директор Hearts on Fire, также возглавит Chow Tai Fook North America.

«Я рада стать частью глобального роста бренда и создания североамериканского делового центра в нашем родном городе Бостоне. Наша миссия заключается в укреплении и увеличении прибыльности для североамериканских ритейлеров ювелирных изделий. Наши технологии и инновации дают нам возможность сотрудничать с розничными продавцами ювелирных изделий в новом ключе с тем, чтобы они могли успешно вести свой бизнес сегодня и готовили почву для будущего роста», - сказала Капеци.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished