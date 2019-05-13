Эксклюзив

«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

Вчера

De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском

В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...

13 мая 2019

Идеальная пара - платина и бриллианты

Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...

06 мая 2019

Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...

29 апреля 2019

De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

22 апреля 2019

Chow Tai Fook Jewellery Group создает бизнес-центр в Северной Америке

13 мая 2019
Новости

chow_tai_kook_logo.pngГонконгский бренд Chow Tai Fook (CTF) основал новый бизнес-центр Chow Tai Fook North America в Бостоне, штат Массачусетс. Согласно сообщениям средств массовой информации, новый бизнес-центр в Северной Америке станет ведущим оптовым поставщиком ювелирных изделий, предоставляя товары, услуги и ноу-хау, особенно в отношении технологических инноваций, которые помогут повысить прибыльность и укрепить розничный бизнес ювелирных изделий в Северной Америке. 
CTF уже владеет двумя американскими брендами ювелирных изделий с бриллиантами - Hearts on Fire и Mémoire. Он будет предлагать индивидуальные и специализированные коллекции ювелирных украшений с бриллиантами, а также товары частных бредов с тем, чтобы удовлетворить растущие потребности покупателей ювелирных изделий.
Кент Вун (Kent Wong), управляющий директор CTF, заявил: «Мы отмечаем 90-летие со дня основания бренда и с нетерпением ждем возможности внести свой вклад в индустрию ювелирных изделий. Наше мастерство и масштаб в сочетании с глубокими знаниями и опытом североамериканской команды позволяют нам увеличить прибыльность для розничных продавцов ювелирных изделий в Северной Америке, выделяя нас среди других оптовых партнеров».
Карил Капеци (Caryl Capeci), нынешний генеральный директор Hearts on Fire, также возглавит Chow Tai Fook North America.
«Я рада стать частью глобального роста бренда и создания североамериканского делового центра в нашем родном городе Бостоне. Наша миссия заключается в укреплении и увеличении прибыльности для североамериканских ритейлеров ювелирных изделий. Наши технологии и инновации дают нам возможность сотрудничать с розничными продавцами ювелирных изделий в новом ключе с тем, чтобы они могли успешно вести свой бизнес сегодня и готовили почву для будущего роста», - сказала Капеци.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished