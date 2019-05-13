Chow Tai Fook Jewellery Group создает бизнес-центр в Северной Америке

CTF уже владеет двумя американскими брендами ювелирных изделий с бриллиантами - Hearts on Fire и Mémoire. Он будет предлагать индивидуальные и специализированные коллекции ювелирных украшений с бриллиантами, а также товары частных бредов с тем, чтобы удовлетворить растущие потребности покупателей ювелирных изделий.
Карил Капеци (Caryl Capeci), нынешний генеральный директор Hearts on Fire, также возглавит Chow Tai Fook North America.
«Я рада стать частью глобального роста бренда и создания североамериканского делового центра в нашем родном городе Бостоне. Наша миссия заключается в укреплении и увеличении прибыльности для североамериканских ритейлеров ювелирных изделий. Наши технологии и инновации дают нам возможность сотрудничать с розничными продавцами ювелирных изделий в новом ключе с тем, чтобы они могли успешно вести свой бизнес сегодня и готовили почву для будущего роста», - сказала Капеци.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished