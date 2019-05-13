Mountain Province объявила финансовые результаты за 1 квартал и пересмотрела прогноз по итогам всего года

Mountain Province Diamonds Inc. объявила о своих финансовых результатах за квартал, закончившийся 31 марта 2019 года.По данным компании, выручка от продажи 643 739 каратов алмазов составила 60,7 млн канадских долларов ($45,8 млн) против 66,6 млн канадских долларов ($52,4 млн) от продажи 527 000 каратов в первом квартале 2018 года при средней стоимости 94 канадских доллара за карат ($71) против 126 канадских долларов ($99) за тот же период прошлого года.Скорректированный показатель EBITDA составил 19,7 млн канадских долларов по сравнению с 33,6 млн канадских долларов в первом квартале 2018 года, в основном из-за слабого рынка и продажи различных товарных миксов с меньшим количеством более качественных и специальных камней, проданных в первом квартале текущего года. На издержках также сказались неблагоприятные погодные условия в течение квартала.Доходы от горнодобывающих работ достигли 10,2 млн канадских долларов против 24,6 млн канадских долларов в первом квартале 2018 года.Расходы на производство, включая капитализированные затраты на вскрышные работы, составили 111 канадских долларов на тонну породы (76 канадских долларов в 2018 году) и 61 канадский доллар за карат алмазов (37 канадских долларов в 2018 году).Компания сообщила также, что в результате модернизации производственных мощностей прогноз добычи руды в 2019 году увеличен с 3,1 – 3,2 млн тонн до 3,2 – 3,3 млн тонн.