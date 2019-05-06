Работа на руднике «Удачный» компании АЛРОСА восстановлена

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Работа на руднике «Удачный» компании АЛРОСА возобновилась, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление пресс-службы алмазодобытчика. По состоянию на 14:00 по московскому времени содержание метана в воздухе соответствовало предельно допустимой концентрации, в связи с чем горняки спустились в шахту для продолжения работы, сообщили в компании.

Согласно публикациям в СМИ, из-за повышения уровня метана на поверхность из подземной шахты было поднято 126 рабочих. Никто из них не пострадал.

Метан образуется при разложении органических веществ без доступа кислорода. Он выделяется в подземных рудниках, в связи с чем его еще называют рудничным газом. Накопление метана часто является причиной взрывов в шахтах, поскольку с воздухом он образует взрывчатые смеси.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург