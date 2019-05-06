Первый в мире тендер по продаже необработанных лабораторных алмазов будет проведен на DDE

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), ведущая в мире специальная свободная зона для торговли сырьевыми товарами и предпринимательства, проведет первый в мире тендер по продаже выращенных в лаборатории алмазов на территории Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange) в башне «Алмас» (Almas Tower) в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Этот тендер организован в рамках стратегии DMCC по привлечению, облегчению и стимулированию новых торговых потоков через Дубай, говорится в пресс-релизе, распространенном DMCC.

Тендер организован и проводится гонконгскими торговцами алмазами Tony's Auction World, просмотры будут проходить 11, 12 и 13 мая. Компания представит 55 партий алмазов, выращенных методом химического осаждения из паровой фазы, общим весом 50 000 каратов.

Фото: DMCC

Являясь членом Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), DDE подчиняется всем законам организации и должна соблюдать свои строгие правила. Все тендеры, проводимые в DDE, обязательно проходят согласно требованиям, прозрачны и проводятся в соответствии с самым высоким стандартом целостности систем поставок.Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, заявил: «DMCC с радостью принимает этот тендер на своей платформе для торговли алмазами с участием всех сторон и тем самым способствует созданию новых торговых потоков через Дубай».«Мы рады, что в 2019 году DDE проводит больше тендеров, чем когда-либо прежде. Наша приверженность содействию открытой и прозрачной торговле остается неизменной, как и наша поддержка отрасли природных алмазов. Обеспечение целостности процесса продаж имеет для нас первостепенное значение, и именно поэтому тендеры по продаже выращенных в лаборатории алмазов будут проводиться только на торговой площадке DDE, когда и продавец, и покупатель могут четко подтвердить, что процесс раскрытия, обнаружения и дифференциации был соблюден», - добавил Сулайем.Рушаб Мехта (Rushabh Mehta), исполнительный директор Tony's Auction World, сказал: «Мы гордимся тем, что проводим в Дубае первый в мире тендер по продаже выращенных в лаборатории алмазов. Алмазы, выращенные в лаборатории, имеют другую ценность нежели природные камни, и продажа их на регулируемой и открытой платформе повышает прозрачность и легитимность процесса продаж. Это является важной вехой и свидетельством как растущей популярности выращенных в лаборатории алмазов, так и их возрастающей привлекательности на рынке».Согласно DDE и ее «Кодексу делового поведения», все участники тендера должны соблюдать процесс должной осмотрительности и предоставить доказательства, что выращенные в лаборатории алмазы продаются и хранятся отдельно от природных камней. DDE требует от участников тендера четкого раскрытия и дифференциации продукта, причем выращенные в лаборатории алмазы и природные алмазы должны продаваться отдельно. Научное оборудование, обычно доступное в сертификационных лабораториях по всему миру, позволяет четко и легко идентифицировать выращенные в лаборатории алмазы и отличать их от природного продукта. Согласно исследованию Bain, выращенные в лаборатории бриллианты составляют около двух процентов всего рынка ювелирных изделий с бриллиантами, но каждый год производство увеличивается на 15-20%.