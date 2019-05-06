Первый в мире тендер по продаже необработанных лабораторных алмазов будет проведен на DDE

Тендер организован и проводится гонконгскими торговцами алмазами Tony's Auction World, просмотры будут проходить 11, 12 и 13 мая. Компания представит 55 партий алмазов, выращенных методом химического осаждения из паровой фазы, общим весом 50 000 каратов.
Являясь членом Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), DDE подчиняется всем законам организации и должна соблюдать свои строгие правила. Все тендеры, проводимые в DDE, обязательно проходят согласно требованиям, прозрачны и проводятся в соответствии с самым высоким стандартом целостности систем поставок.
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, заявил: «DMCC с радостью принимает этот тендер на своей платформе для торговли алмазами с участием всех сторон и тем самым способствует созданию новых торговых потоков через Дубай».
«Мы рады, что в 2019 году DDE проводит больше тендеров, чем когда-либо прежде. Наша приверженность содействию открытой и прозрачной торговле остается неизменной, как и наша поддержка отрасли природных алмазов. Обеспечение целостности процесса продаж имеет для нас первостепенное значение, и именно поэтому тендеры по продаже выращенных в лаборатории алмазов будут проводиться только на торговой площадке DDE, когда и продавец, и покупатель могут четко подтвердить, что процесс раскрытия, обнаружения и дифференциации был соблюден», - добавил Сулайем.
Рушаб Мехта (Rushabh Mehta), исполнительный директор Tony's Auction World, сказал: «Мы гордимся тем, что проводим в Дубае первый в мире тендер по продаже выращенных в лаборатории алмазов. Алмазы, выращенные в лаборатории, имеют другую ценность нежели природные камни, и продажа их на регулируемой и открытой платформе повышает прозрачность и легитимность процесса продаж. Это является важной вехой и свидетельством как растущей популярности выращенных в лаборатории алмазов, так и их возрастающей привлекательности на рынке».
Согласно DDE и ее «Кодексу делового поведения», все участники тендера должны соблюдать процесс должной осмотрительности и предоставить доказательства, что выращенные в лаборатории алмазы продаются и хранятся отдельно от природных камней. DDE требует от участников тендера четкого раскрытия и дифференциации продукта, причем выращенные в лаборатории алмазы и природные алмазы должны продаваться отдельно. Научное оборудование, обычно доступное в сертификационных лабораториях по всему миру, позволяет четко и легко идентифицировать выращенные в лаборатории алмазы и отличать их от природного продукта. Согласно исследованию Bain, выращенные в лаборатории бриллианты составляют около двух процентов всего рынка ювелирных изделий с бриллиантами, но каждый год производство увеличивается на 15-20%.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished