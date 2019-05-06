Trucost представляет отчет о компаниях-членах DPA

Основные выводы отчета показывают, что заработная плата, выплачиваемая членами DPA, принесла местным сообществам $3,9 млрд в виде прямых и косвенных выплат; на предприятиях компаний-членов по всему миру работают 77 000 человек; а их сотрудники и подрядчики хорошо подготовлены; средний работник или подрядчик компании-члена DPA получает на 66% больше средней заработной платы по стране и получает почти в пять раз больше прожиточного минимума в своей стране. Все участники ассоциации взяли на себя обязательство не причинять вреда рабочим. В отчете также говорится, что инциденты, связанные с безопасностью в компаниях-членах ассоциации, - это лишь небольшая часть того, что происходит в аналогичных секторах. С точки зрения вовлечения сообществ алмазодобывающая промышленность вносит жизненно важный вклад в социально-экономическое развитие алмазодобывающих стран и общин, которое выходит за рамки занятости. Участники ассоциации закупают большую часть товаров и услуг, необходимых для их деятельности, у местных предприятий, что оказывает значительное и продолжительное влияние на местную экономику. Кроме того, компании платят большую часть своих доходов странам, где они добывают алмазы, в виде налогов, роялти и дивидендов. За последние 50 лет целые страны, такие как Ботсвана, трансформировались за счет доходов от продажи алмазов. Основные выводы, содержащиеся в отчете, показывают, что 60% общих преимуществ от членов DPA получают местные общины благодаря приобретению компаниями товаров и услуг, выплатам налогов и роялти, социальным программам и инвестициям в инфраструктуру сообществ; компании-члены ассоциации принесли местным общинам $6,8 млрд, приобретая местные товары и услуги.
Местные сообщества получают $3,9 млрд от программ занятости и социальных программ ($292 млн), таких как здравоохранение и образование; компании-члены DPA выплатили $3 млрд в виде налогов, роялти и дивидендов, которые, в свою очередь, финансируют местную инфраструктуру и другие гражданские программы; современная добыча алмазов является долгосрочной инвестицией, и страны-члены активно строят долгосрочные партнерские отношения с сообществами, в которых они работают. Вред, наносимый окружающей среде, представляет собой серьезную проблему, так как DPA и ее члены признают, что управление окружающей средой является одним из основных обязательств алмазодобывающей промышленности, и каждый участник DPA работает в тесном сотрудничестве с местными органами власти и сообществами для контроля за воздействием на окружающую среду. Сегодня контроль и дальнейшее снижение загрязнения окружающей среды являются явным приоритетом для алмазодобывающих компаний. Компании-члены DPA решают эту проблему с помощью ряда инициатив, в том числе расширения доступа к возобновляемым источникам энергии, инициатив по сокращению потребления энергии и программ исследований по улавливанию углерода. Основные результаты показывают, что крупнейшим источником воздействия на окружающую среду компаний-членов DPA являются выбросы диоксида углерода: 160 кг диоксида углерода на один произведенный карат. Однако согласно данным, количество диоксида углерода, производимого при создании синтетических алмазов, почти в три раза больше, чем при производстве алмазов участниками DPA в 2016 году; компании-члены ассоциации совместно сохранили более 1 000 квадратных миль природных земель в России, Ботсване, Южной Африке, Танзании, Австралии и Канаде. Участники ассоциации защищают от вредного воздействия в три раза больше используемой ими земли; экологические затраты на производство алмаза составляют 37% от выбросов при перелете в одну сторону из Нью-Йорка в Лос-Анджелес; компании-члены DPA в настоящее время осуществляют долгосрочные программы сохранения биоразнообразия дикой природы. Каждый участник ассоциации выпускает отчеты об устойчивом развитии, доступные на веб-сайте DPA, для измерения и анализа инициатив и прогресса.
DPA организовала активное сотрудничество и обмен передовым опытом среди компаний-членов в двух абсолютных приоритетных областях: энергосбережение и выбросы диоксида углерода, а также здоровье и безопасность работников. В дальнейшем, DPA сообщит о текущем прогрессе в области устойчивого развития, чтобы поделиться индивидуальным и коллективным прогрессом, достигнутым членами DPA в достижении этих целей и, в целом, в достижении целей ООН в области устойчивого развития.
Опираясь на отчет Trucost, DPA запускает платформу Total Clarity, разработанную как прозрачный и надежный источник информации о социально-экономическом и экологическом воздействии алмазной отрасли на окружающую среду. С первым отчетом можно ознакомиться на сайте www.Total-Clarity.com или в Instagram @ TotalClarityDiamonds. Он основан на результатах Trucost и создан для того, чтобы воплотить в жизнь реальность крупномасштабной добычи алмазов с помощью достоверных данных и иллюстрированных тематических исследований. Ассоциация производителей алмазов - это глобальный альянс ведущих мировых алмазодобывающих компаний, объединившийся в своей приверженности лучшим в своем классе этическим операциям по добыче, устойчивому развитию и деловой практике. Вместе члены DPA представляют большую часть мировой добычи алмазов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished