На руднике АЛРОСА произошла утечка метана

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На руднике «Удачный» компании АЛРОСА в Мирнинском районе Якутии было эвакуировано более 120 рабочих из-за повышения уровня метана, сообщает агентство ТАСС.

"Система контроля газовой обстановки определила выделение метана свыше предельно допустимой концентрации на руднике "Удачный" в траншейном штреке № 8 горизонта 425 м. На момент ввода плана ликвидации на руднике находились 126 рабочих. Всех людей незамедлительно вывезли на поверхность. Пострадавших нет", - приводит агенство заявление пресс-службы компании.

В сообщении говорится, что инцидент произошел 7 мая в 23:30, и на руднике до сих пор ведутся работы по устранению утечки метана.

В пресс-службе АЛРОСА добавили, что для расследования причин утечки будет создана специальная комиссия.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург