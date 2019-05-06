На руднике АЛРОСА произошла утечка метана

"Система контроля газовой обстановки определила выделение метана свыше предельно допустимой концентрации на руднике "Удачный" в траншейном штреке № 8 горизонта 425 м. На момент ввода плана ликвидации на руднике находились 126 рабочих. Всех людей незамедлительно вывезли на поверхность. Пострадавших нет", - приводит агенство заявление пресс-службы компании.
В сообщении говорится, что инцидент произошел 7 мая в 23:30, и на руднике до сих пор ведутся работы по устранению утечки метана.
В пресс-службе АЛРОСА добавили, что для расследования причин утечки будет создана специальная комиссия.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург