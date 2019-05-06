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08 апреля 2019

Rio Tinto сообщает о высокой прибыли за десять лет, несмотря на закрытие шахты Аргайл

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news_06072018_riotinto.pngЗатухающий алмазный рудник Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto, который планируется закрыть в 2020 году, продемонстрировал свои лучшие финансовые результаты за несколько лет, зарегистрировав прибыль в $370,6 млн, что на 26% выше, чем в 2017 году. Данные показатели являются самыми высокими с 2008 года. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission, ASIC) сообщила, что в 2018 году доходы Argyle выросли до самого высокого уровня за десять лет, согласно сообщениям средств массовой информации. 
В сообщениях говорится, что улучшение финансовых показателей не ограничивалось показателями прибыли; денежный поток, сгенерированный от добычи алмазов в размере $148,4 млн, практически в два раза превышает результат 2017 года и почти в четыре раза результат 2016 года, он также является лучшим результатом с 2015 года. Кроме того, значительное увеличение прибыли было обусловлено более высокими объемами продаж в 2018 году по сравнению с предыдущими годами. Уровень прибыли также вырос благодаря укреплению американской валюты и повышению цен на розовые алмазы, производимые на руднике Аргайл, которые, как ожидается, приобретают все большую дефицитную стоимость по мере приближения закрытия шахты.
Однако, несмотря на то, что закрытие Аргайла в 2020 году кажется определенным, неясно, запаслась ли Rio достаточным количеством розовых алмазов, чтобы продолжать свой ежегодный тендер на розовые бриллианты после окончания срока эксплуатации рудника. 
Согласно сообщениям, добыча алмазов на руднике Аргайл снова будет снижаться в 2019 году, учитывая, что добыча в течение трех месяцев до 31 марта была на 22% ниже, чем в тот же период 2019 года, и на 13% ниже, чем за последние три месяца 2018 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



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