Firestone Diamonds назначает нового неисполнительного директора 

Firestone Diamonds, которой принадлежит алмазный рудник Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, назначил Эйлин Карр (Eileen Carr) новым неисполнительным директором начиная с 1 мая 2019 года.Она заменяет Пола Соби (Paul Sobie), который был членом совета директоров с 2011 года.«У нее большой опыт работы в горнодобывающей и финансовой сферах, который, по нашему мнению, будет иметь неоценимое значение для компании», - сказал председатель Firestone Люсио Дженовезе (Lucio Genovese).Карр обладает более чем 30-летним опытом работы в области ресурсной индустрии, курируя крупномасштабные операции по добыче полезных ископаемых по всему миру, включая золотой рудник Фрида Ребекка (Freda Rebecca) в Зимбабве, золотой рудник Аянфури (Ayanfuri) в Гане, золотой рудник Кальсака (Kalsaka) в Буркина-Фасо и золотой рудник Анговина (Angovia) в Кот-д'Ивуаре.В третьем квартале, закончившемся 31 марта 2019 года, Firestone сообщила , что добыча алмазов снизилась на 37%, до 155 206 каратов, по сравнению с 224 947 каратами, добытыми в предыдущем квартале.Содержание алмазов в добытой руде составляло 18 каратов на сто тонн руды по сравнению с 25,4 карата на сто тонн руды во втором квартале.За отчетный период компания также продала 211 368 каратов по сравнению с предыдущими 191 735 каратами, получив доход в размере $16,8 млн при средней стоимости $80 за карат.