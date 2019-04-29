Signet начала онлайн-продажу изделий с лабораторными бриллиантами

Signet на своей розничной интернет-платформе James Allen начала предлагать выращенные в лабораторных условиях бриллианты и алмазы, став первой компанией, сделавшей это, сообщает professionaljeweller.com.Генеральный директор Signet Вирджиния Дросос (Virgina Drosos) в прошлом году заявляла, что исследования компании показывают, что спрос на ювелирные изделия с выращенными в лаборатории бриллиантами создается женщинами, совершающими покупки для самих себя.Интернет-ритейлер, который был приобретен Signet в 2017 году, будет предлагать синтетические бриллианты высокой категории прозрачности и цвета. На вебсайте потребители могут создавать свои собственные кольца. К опции «выбрать камень» теперь добавлена возможность выбора между «созданными в лаборатории бриллиантами» и «природными бриллиантами».«Это будет для нас опытным тестом, мы посмотрим, сможем ли мы на этом сделать значимые продажи. Мы не заинтересованы только в продаже лишь нескольких бриллиантов», - прокомментировал Одед Эдельман (Oded Edelman), президент James Allen.Ювелирные изделия с лабораторными бриллиантами можно будет также приобрести в первом «кирпичном» магазине ритейлера, который он открыл в прошлом году в Вашингтоне.