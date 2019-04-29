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08 апреля 2019

Signet начала онлайн-продажу изделий с лабораторными бриллиантами

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Новости

signet_logo_news.pngSignet на своей розничной интернет-платформе James Allen начала предлагать выращенные в лабораторных условиях бриллианты и алмазы, став первой компанией, сделавшей это, сообщает professionaljeweller.com.
Генеральный директор Signet Вирджиния Дросос (Virgina Drosos) в прошлом году заявляла, что исследования компании показывают, что спрос на ювелирные изделия с выращенными в лаборатории бриллиантами создается женщинами, совершающими покупки для самих себя.
Интернет-ритейлер, который был приобретен Signet в 2017 году, будет предлагать синтетические бриллианты высокой категории прозрачности и цвета. На вебсайте потребители могут создавать свои собственные кольца. К опции «выбрать камень» теперь добавлена возможность выбора между «созданными в лаборатории бриллиантами» и «природными бриллиантами».
«Это будет для нас опытным тестом, мы посмотрим, сможем ли мы на этом сделать значимые продажи. Мы не заинтересованы только в продаже лишь нескольких бриллиантов», - прокомментировал Одед Эдельман (Oded Edelman), президент James Allen.
Ювелирные изделия с лабораторными бриллиантами можно будет также приобрести в первом «кирпичном» магазине ритейлера, который он открыл в прошлом году в Вашингтоне.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


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