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08 апреля 2019

Отчет Trucost создает базовые условия для членов DPA

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Новости

dpa_logo.pngКомпания Trucost ESG Analysis, являющаяся частью S & P Global, предоставила данные о том, что члены Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) приносят вклад более $16 млрд в социально-экономическую и экологическую сферы жизни благодаря своей деятельности по добыче алмазов.
В отчете говорится, что подавляющее большинство этих преимуществ получают общины благодаря трудоустройству местных жителей, приобретению компаниями товаров и услуг, выплатам налогов и роялти, социальным программам и инвестициям в инфраструктуру сообществ. Согласно отчету, члены DPA платят работникам и подрядчикам в среднем на 66% выше средней заработной платы по стране, а также компании уделяют большое внимание обучению сотрудников для обеспечения высококвалифицированной рабочей силы.
Отчет Trucost также является точкой отсчета для участников индустрии и наблюдателей для отслеживания будущего прогресса отрасли по сокращению токсичных выбросов.
В совокупности страны-члены ассоциации произвели около 160 кг диоксида углерода на каждый произведенный полированный карат. Это эквивалентно количеству углекислого газа, образующегося при проезде 628 километров в среднем пассажирском автомобиле. Каждый член ассоциации определил цели по сокращению этих выбросов, которые составляют большую часть воздействия на окружающую среду.
Говоря об отчете, Либби Берник (Libby Bernick), управляющий директор и глава корпоративного бизнеса Trucost, сказала: «Этот отчет Trucost показывает, что впервые участники отрасли собралась вместе, чтобы рассмотреть преимущества и влияние компаний на социально-экономические и экологические сферы жизни. Эти данные послужат основой для будущего прогресса в решении проблем, включая воздействие на окружающую среду. Мы очень рады сотрудничеству с Ассоциацией производителей алмазов и ее компаниями-членами, чтобы выпустить это исследование об общей ценности преимуществ, которые создают компании, способствуя большей прозрачности экологических и социальных показателей для рынка капитала».
Trucost измерила общие преимущества и влияние деятельности по добыче алмазов в странах-членах DPA по 21 ключевому социально-экономическому и экологическому показателю на основе данных, состоящих из более чем 150 различных параметров, собранных на участках DPA, которые представляют 70% от общего объема добычи алмазов в странах-членах DPA. Эти данные были проверены Trucost, а затем проанализированы с использованием запатентованных Trucost методик количественной оценки и оценки природного и социального капитала, которые были использованы в более чем 100 исследованиях за последние 15 лет. Более подробную информацию о методологиях Trucost можно найти на веб-сайте Trucost.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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