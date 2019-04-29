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08 апреля 2019

Lucara намерена продать через Clara алмазов на $1,5 млрд

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Новости

lucara_news.pngLucara Diamond планирует провести сделок на сумму в $1,5 млрд через свою цифровую платформу для продаж алмазов Clara Diamond Solutions, сообщают средства массовой информации.
Согласно сообщениям, компания запустила платформу после серии испытаний, в ходе которых продажи алмазов достигли более 8% рыночной стоимости.
«Если мы сможем получить $1,5 млрд через платформу, денежные потоки, которые мы генерируем с помощью Clara, будут так же важны, как и денежные потоки, которые мы генерируем с помощью рудника, - заявила генеральный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas). - Сейчас мы делаем маленькие шаги, но в каждом квартале мы ожидаем увеличения объема продаж».
Ежегодная мировая торговля алмазами была оценена в $18 млрд.
Новая платформа избавляет покупателей от необходимости путешествовать в Ботсвану, а также прекращает практику покупки камней ведрами.
«Впервые производители покупают только то, что хотят, им не нужно везти весь этот дополнительный запас камней, - сказала Томас. - Крупные интегрированные ювелирные компании не хотят заниматься вторичной продажей камней. Они просто пытаются приобретать алмазы для изготовления своей продукции».
Платформа Clara использует методы аналитической обработки данных наряду с технологиями «облако» и блокчейн с тем, чтобы продавать алмазы по отдельности, исходя из ограночных характеристик и спроса. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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