Кипр примет 5-ю Средиземноморскую ювелирную и геммологическую конференцию

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Пятая Средиземноморская ювелирная и геммологическая конференция (Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, MGJ) состоится в кипрском Лимасоле с 17 по 19 мая 2019 года.

Конференцию организуют Бранко Дельянин (Branko Deljanin) из швейцарско-канадской геммологической лаборатории CGL-GRS и Джордж Спиромилиос (George Spyromilios) из греческой Независимой геммологической лаборатории (Independent Gemological Lab, IGL).

Первые четыре конференции MGJ были проведены в Греции (2015 год), Испании (2016 год), Италии (2017 год) и Черногории (2018 год).

За пять лет, прошедших с момента начала ее проведения, конференция MGJ позиционировала себя как место встреч и платформу, которая соединяет бизнес-сообщество драгоценных камней и ювелирных изделий и многогранное сообщество геммологов, оценщиков, минералогов и других ученых, которые исследуют увлекательный мир драгоценных камней.

Таким образом, конференция MGJ стала известна и оценена как конференция "tech-trade", которая ставит и решает текущие проблемы идентификации драгоценных камней и проблемы, с которыми сталкиваются торговцы драгоценными камнями и ювелирными изделиями, предлагая решения через семинары со стандартными, а также передовыми, но доступными инструментами.

В 2018 году участники конференции MGJ 2018 в Черногории, прибывшие из 25 стран и представлявшие разные отрасли, такие как добыча драгоценных камней, производство и торговля драгоценными камнями, геммологические исследования, производство ювелирных изделий и розничная торговля, идентификация и сортировка драгоценных камней, а также оценка.





Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished