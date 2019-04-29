C 2022 синтетические бриллианты и алмазы будут маркироваться специальными кодами - Минфин РФ

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Для предотвращения нелегального проникновения синтетических камней на рынок природных алмазов и бриллиантов отрасли камней природного происхождения необходимо поддержать инициативы по классификации синтетической алмазно-бриллиантовой продукции для таможенного оформления под самостоятельными товарными кодами.

Об этом сообщил заместитель Министра финансов Алексей Моисеев во время встречи с действующим Председателем Кимберлийского процесса Алоком Вардханом Чатурведи (Alok Vardhan Chaturvedi) и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в России Д.Б. Венкатешом Вармой (D. Bala Venkatesh Varma). Для предотвращения нелегального проникновения синтетических камней на рынок природных алмазов и бриллиантов отрасли камней природного происхождения необходимо поддержать инициативы по классификации синтетической алмазно-бриллиантовой продукции для таможенного оформления под самостоятельными товарными кодами.Об этом сообщил заместитель Министра финансов Алексей Моисеев во время встречи с действующим Председателем Кимберлийского процесса Алоком Вардханом Чатурведи (Alok Vardhan Chaturvedi) и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в России Д.Б. Венкатешом Вармой (D. Bala Venkatesh Varma).

«Надеемся, что индийская сторона активно поддержит нашу работу на национальном уровне, обеспечив принятие в Индии отдельных таможенных кодов на необработанные синтетические алмазы, ужесточив регулирование внутреннего рынка для обеспечения защиты потребителей. В России уже был принят закон, запрещающий называть синтетику драгоценными камнями», - отметил Моисеев.



По словам Моисеева, работа по данному направлению заключается в активном продвижении в рамках КП инициативы по включению в Гармонизированную систему описания и кодирования товаров специальных 6-значных кодов (HS codes) для синтетических алмазов и бриллиантов: 7104 21 и 7104 91, соответственно. В марте текущего года в рамках заседания Комитета по Гармонизированной системе ВТО предлагаемые изменения были единогласно одобрены. Ожидается принятие итогового решения на собрании совета в июне. В случае успешного прохождения финального этапа, изменения в Гармонизированную систему вступят в силу с 1 января 2022 г.

В рамках встречи представители двух государств также обсудили другие инициативы российской стороны, которая станет председателем КП в следующем году, такие как создание постоянного секретариата Кимберлийского процесса, как одного из ключевых направлений в рамках текущей реформы организации, и создание ответственных цепочек поставок.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург