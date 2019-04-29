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08 апреля 2019

Lucapa запрашивает разрешение на выпуск ценных бумаг с объемом размещения в 10% от выпущенного капитала

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news_02072018_lucapa.pngLucapa Diamond заявила, что, помимо прочего, будет добиваться одобрения своих акционеров на выпуск долевых ценных бумаг, равных 10% от выпущенного капитала, на ежегодном общем собрании, которое пройдет в мае.
В настоящее время рыночная капитализация компании составляет $84,3 млн исходя из количества выпущенных акций и цены закрытия акций на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX) по состоянию на 12 апреля 2019 года.
В соответствии с требованиями Листингового правила ASX 7.1А правомочное предприятие может выпустить долевые ценные бумаги с объемом размещения в 10% от выпущенного капитала для привлечения денежных средств, и в случае одобрения выпуска ценных бумаг компания намерена использовать полученные средства для развития дальнейшей стратегии роста в качестве нишевого производителя высококачественных алмазов.
Привлеченные средства также могут быть использованы для наращивания мощностей на алмазных рудниках Луло (Lulo) в Анголе и Мотае (Mothae) в Лесото, а также для дальнейшей деятельности по разведке кимберлитов на Луло, продвижения программ разведки на руднике Брукинг (Brooking) в Западной Австралии и участке F на руднике Орапа (Orapa) в Ботсване.
Любой выпуск ценных бумаг с объемом размещения в 10% от выпущенного капитала может ослабить интерес акционеров, которые не получат никаких акций по этой эмиссии.
Ранее Lucapa уже получила одобрение на такое же размещение ценных бумаг от акционеров на ежегодном общем собрании, которое состоялось 24 мая 2018 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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