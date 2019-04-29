DPA выпустила первое исследование членов ассоциации

Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), международный альянс ведущих мировых алмазодобывающих компаний, на долю которого приходится 75% мировой добычи алмазов, провела свое первое независимое исследование и создала отчет о влиянии стран-членов на местные сообщества, сотрудников и окружающую среду.Доклад, подготовленный Trucost, под названием «Социально-экономическое и экологическое воздействие крупномасштабной алмазодобычи» является первым в мире всесторонним анализом вклада стран-членов DPA, в котором рассматриваются преимущества и влияние компаний на социально-экономические и экологические сферы жизни.Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr), генеральный директор Ассоциации производителей алмазов, сказал: «Этот отчет (Реальность современной алмазодобычи) является первым в своем роде. Алмазодобывающие компании, представляющие три четверти мирового производства алмазов, собрались вместе, чтобы дать представление о последствиях и преимуществах своей деятельности для сообществ и окружающей среды стран и регионов, в которых они работают. Этот независимый отчет разрушает устаревшие стереотипы и заблуждения и определяет следующий набор задач, которые необходимо решить, чтобы продолжать развиваться и совершенствоваться в качестве отрасли. Он также является точкой отсчета для участников индустрии и наблюдателей для отслеживания будущего прогресса отрасли».