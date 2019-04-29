Эксклюзив

Идеальная пара - платина и бриллианты

Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...

Сегодня

Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...

29 апреля 2019

De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

22 апреля 2019

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

15 апреля 2019

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

DPA выпустила первое исследование членов ассоциации

Сегодня
Новости

dpa_logo.pngАссоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), международный альянс ведущих мировых алмазодобывающих компаний, на долю которого приходится 75% мировой добычи алмазов, провела свое первое независимое исследование и создала отчет о влиянии стран-членов на местные сообщества, сотрудников и окружающую среду. 
Доклад, подготовленный Trucost, под названием «Социально-экономическое и экологическое воздействие крупномасштабной алмазодобычи» является первым в мире всесторонним анализом вклада стран-членов DPA, в котором рассматриваются преимущества и влияние компаний на социально-экономические и экологические сферы жизни.
Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr), генеральный директор Ассоциации производителей алмазов, сказал: «Этот отчет (Реальность современной алмазодобычи) является первым в своем роде. Алмазодобывающие компании, представляющие три четверти мирового производства алмазов, собрались вместе, чтобы дать представление о последствиях и преимуществах своей деятельности для сообществ и окружающей среды стран и регионов, в которых они работают. Этот независимый отчет разрушает устаревшие стереотипы и заблуждения и определяет следующий набор задач, которые необходимо решить, чтобы продолжать развиваться и совершенствоваться в качестве отрасли. Он также является точкой отсчета для участников индустрии и наблюдателей для отслеживания будущего прогресса отрасли».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished