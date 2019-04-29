AWDC организует третий Летний университет Антверпена

Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) совместно с университетом города на Шельде организует с 26 августа по 6 сентября свой третий Летний университет Антверпена (Antwerp Summer University, ASU) под слоганом «От шахты до пальца».Программа ASU предлагает глубокое погружение в мир алмазов, основанное на вводном модуле, охватывающем все аспекты алмазного трубопровода, и специализированном модуле, который посвящен инновациям и устойчивости в отрасли. Курс включает в себя увлекательные посещения алмазных площадок, а также лекции и семинары от всемирно известных ученых и профессионалов.Летняя школа рассчитана на выпускников бакалавриата и магистров различных дисциплин, а также молодых специалистов и исследователей, заинтересованных в углублении своих знаний об алмазах и алмазной промышленности.