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Идеальная пара - платина и бриллианты

Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...

Сегодня

Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...

29 апреля 2019

De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

22 апреля 2019

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

15 апреля 2019

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

AWDC организует третий Летний университет Антверпена

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Новости

awdc_logo.pngАнтверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) совместно с  университетом города на Шельде организует с 26 августа по 6 сентября свой третий Летний университет Антверпена (Antwerp Summer University, ASU) под слоганом «От шахты до пальца».
Программа ASU предлагает глубокое погружение в мир алмазов, основанное на вводном модуле, охватывающем все аспекты алмазного трубопровода, и специализированном модуле, который посвящен инновациям и устойчивости в отрасли. Курс включает в себя увлекательные посещения алмазных площадок, а также лекции и семинары от всемирно известных ученых и профессионалов.
Летняя школа рассчитана на выпускников бакалавриата и магистров различных дисциплин, а также молодых специалистов и исследователей, заинтересованных в углублении своих знаний об алмазах и алмазной промышленности.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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