AGD Diamonds намерена внедрять передовые методики поисков при проведении геологоразведки

Компания AGD Diamonds сообщила, что ставит своей задачей внедрять передовые методики поисков алмазов при выполнении геологоразведки, чтобы не повторять ошибки и неправильные решения других компаний.По мнению советника генерального директора по геологии AGD Diamonds Виктора Устинова, в большинстве случаев проведения геологоразведки используются традиционные технологии и методики, которые в ряде случаев не работают или работают недостаточно хорошо.«Интересно отметить, что 95% общего количества известных кимберлитов России имеют магнитные аномалии, но для погребенных месторождений алмазов статистика удивительная: лишь 57% промышленно алмазоносных трубок России имеют магнитные аномалии, а 43% их не имеют. Если бы не проводилось минералогическое опробование посткимберлитовых осадочных толщ и их изучение, то более 40% месторождений могло быть не найдено», - сказал он.AGD Diamonds проводит операции по добыче алмазов на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области. В феврале компания сообщила, что получила лицензии на разведку алмазов, включая поиски и оценку месторождений алмазов, в Мезенском районе Архангельской области на участках Разломном, Торфяном и Южно‑Верхотинском. Лицензию на разведку участка Круглый компания получила 5 декабря 2018 года.