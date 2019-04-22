Murowa начинает разведку алмазов в Чиви - СМИ

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Murowa Diamonds начала разведку алмазов на общинных землях Сесе, Чиви, провинция Масвинго, сообщают средства массовой информации.

Компания имеет 199 участков для разработки в Киви, но в настоящее время она добывает алмазы только на двух из них.

«Они (Murowa) обратились к нам, чтобы сообщить, что теперь они начинают программы геологоразведки на некоторых из их участков, и они начинают программу по бурению скважин на спортивной площадке начальной школы Данхамомбе, где они проводят отборку валовых проб для лабораторных исследований, чтобы определить качество и размер ресурса, а также его коммерческую жизнеспособность, что и будет определять, начинать ли полномасштабную добычу или нет», - сообщил исполнительный директор Комитета по развитию ресурсов Чиви Тариро Матавир (Tariro Matavire).

Он сказал, что начальные и средние школы Данхамомбе, а также прилегающие общины будут перемещены, если Murowa обнаружит коммерчески пригодные для использования алмазные месторождения.

В настоящее время компания добывает алмазы в Звишаване и Мидлендсе.

Матавир также заявил, что Комитет по развитию ресурсов Чиви и Murowa намерены тесно работать над вопросом налога на разработку, из-за которого обе организации подавали друг на друга в суд.

Murowa утверждала, что компания не проводила активную деятельность в Чивинском районе и не обязана платить налоги местным властям.

Тем не менее комитет заявил, что, поскольку Murowa владеет участками для проведения разведки алмазов, она должна уплатить налоги, независимо от того, эксплуатируется участки или нет.

Zimbabwe Consolidated Mining Company также занималась разведкой алмазов в провинции Масвинго.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished