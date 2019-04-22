АЛРОСА выделит более 800 млн рублей на программу развития водоснабжения Вилюйской группы улусов

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Правительство Якутии подписало распоряжение, согласно которому АЛРОСА направит 833 млн рублей на программу «Развития водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 гг», сообщает yakutiamedia.ru.

«Предварительный объем финансирования программы на эти 5 лет составит 1 937 млн рублей, из которых 833 млн рублей ‒ средства АК "АЛРОСА". Для нас исключительно важно реализовать эту программу, модернизировать объекты водоснабжения и обеспечить население питьевой водой», - приводит агентство заявление председателя правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов.

В сообщении говорится, что в рамках программы будет проведена модернизация и строительство 21 водозаборной станции, реконструкция и строительство 31 очистного сооружения, строительство сетей водоснабжения 104 км в 29 населенных пунктов вилюйской группы районов. В программе участвуют муниципальные образования Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Сунтарского, Мирнинского, Жиганского районов и АК «АЛРОСА».

В этом году на реализацию программы компания выделила около 240 млн рублей, в будущем АЛРОСА намерена отчислять ежегодно по 150 млн рублей НО "Целевой фонд будущих поколений РС(Я)», через который будет осуществляться финансирование программы.

В августе 2018 года воды с высоким содержанием взвеси попали в реки Малая Ботуобуйа, Ирелях и Вилюй в результате ливневых дождей, которые размыли четыре дамбы компании "АЛРОСА" на Иреляхском водохранилище. Верхневилюйский, Вилюйский, Сунтарский и Нюрбинский улусы (районы), в которых проживает в общей сложности около 100 тысяч человек, пострадали больше всего.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург