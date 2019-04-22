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01 апреля 2019

АЛРОСА выделит более 800 млн рублей на программу развития водоснабжения Вилюйской группы улусов

Сегодня
Новости

Правительство Якутии подписало распоряжение, согласно которому АЛРОСА направит 833 млн рублей на программу «Развития водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 гг», сообщает yakutiamedia.ru.
«Предварительный объем финансирования программы на эти 5 лет составит 1 937 млн рублей, из которых 833 млн рублей ‒ средства АК "АЛРОСА". Для нас исключительно важно реализовать эту программу, модернизировать объекты водоснабжения и обеспечить население питьевой водой», - приводит агентство заявление председателя правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов. 
В сообщении говорится, что в рамках программы будет проведена модернизация и строительство 21 водозаборной станции, реконструкция и строительство 31 очистного сооружения, строительство сетей водоснабжения 104 км в 29 населенных пунктов вилюйской группы районов. В программе участвуют муниципальные образования Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Сунтарского, Мирнинского, Жиганского районов и АК «АЛРОСА».
В этом году на реализацию программы компания выделила около 240 млн рублей, в будущем АЛРОСА намерена отчислять ежегодно по 150 млн рублей НО "Целевой фонд будущих поколений РС(Я)», через который будет осуществляться финансирование программы.
В августе 2018 года воды с высоким содержанием взвеси попали в реки Малая Ботуобуйа, Ирелях и Вилюй в результате ливневых дождей, которые размыли четыре дамбы компании "АЛРОСА" на Иреляхском водохранилище. Верхневилюйский, Вилюйский, Сунтарский и Нюрбинский улусы (районы), в которых проживает в общей сложности около 100 тысяч человек, пострадали больше всего. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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