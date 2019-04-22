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01 апреля 2019

В Гонконге пройдет аукцион исторических драгоценностей

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Гонконгский весенний аукцион ювелирных украшений и нефрита Phillips (Hong Kong Jewels и Jadeite Spring Sale), на котором будут представлены исторические драгоценности, а также широкий ассортимент ювелирных изделий, украшенных редкими сапфирами, рубинами, изумрудами и фантазийными бриллиантами, пройдет 27 мая, говорится в сообщении в Jewelleynews.net.  
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Фото: Phillips Asia


Терри Чу (Terry Chu), глава отдела ювелирных изделий в Phillips Asia, заявил: «Мы рады представить тщательно отобранные ювелирные изделия на аукционе, на котором демонстрируются как современный, так и винтажный дизайн украшений, от бриллиантовой броши Graff «Бабочка» (‘Butterfly’) до уникального серебряного колье с бриллиантами и драгоценными камнями в стиле Ар-деко от Mauboussin». 
В сообщении также говорится, что на продажу будут представлены бриллианты с огранкой Ashoka®, культовые современные и старинные ювелирные украшения известных мастеров, а также драгоценности из нефрита, выполненные в традиционном и современном стилях. Также на аукционе будет выставлена пара сережек с сапфирами из Кашмира, созданные Гарри Уинстоном, уникальные сапфиры из Шри-Ланки, старинные украшения и ослепительные ювелирные изделия с бриллиантами.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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