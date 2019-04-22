Дальневосточная площадка АЛРОСА принесла компании выручку в $9,65 млн

АЛРОСА, крупнейшая алмазодобывающая компания, подвела итоги алмазного аукциона, прошедшего во Владивостоке с 8 по 19 апреля 2019 г. Выручка по итогам мероприятия составила 9,65 млн долл США.В аукционе приняли участие 29 компаний из Бельгии, Индии, Израиля, ОАЭ, США, Гонконга и России. Всего было представлено 150 алмазов общим весом 2481,9 карата. Из них был продан 121 лот (2 030,32 карата). Среди реализованных камней два были особо крупными - 58,92 и 41,48 карата.«Очередной алмазный аукцион на нашей дальневосточной площадке снова показал достойные результаты. Мы отобрали камни высоких цветовых и качественных характеристик, и смогли получить высокую выручку – около 10 млн долл США. Это достойный результат, и мы планируем и далее развивать здесь свои продажи», - отметил Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.В 2019 г. компания планирует провести на торговой площадке во Владивостоке еще два аукциона.