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01 апреля 2019

Дальневосточная площадка АЛРОСА принесла компании выручку в $9,65 млн

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alrosa_news_logo.pngАЛРОСА, крупнейшая алмазодобывающая компания, подвела итоги алмазного аукциона, прошедшего во Владивостоке с 8 по 19 апреля 2019 г. Выручка по итогам мероприятия составила 9,65 млн долл США.
В аукционе приняли участие 29 компаний из Бельгии, Индии, Израиля, ОАЭ, США, Гонконга и России. Всего было представлено 150 алмазов общим весом 2481,9 карата. Из них был продан 121 лот (2 030,32 карата). Среди реализованных камней два были особо крупными - 58,92 и 41,48 карата.
«Очередной алмазный аукцион на нашей дальневосточной площадке снова показал достойные результаты. Мы отобрали камни высоких цветовых и качественных характеристик, и смогли получить высокую выручку – около 10 млн долл США. Это достойный результат, и мы планируем и далее развивать здесь свои продажи», - отметил Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.
В 2019 г. компания планирует провести на торговой площадке во Владивостоке еще два аукциона.

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