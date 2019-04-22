AWDC сообщила о вступлении с 1 мая в силу нового кодекса для бельгийских компаний-резидентов

Цель нового нормативного документа - сделать законодательство более гибким для предпринимателей и упростить корпоративный ландшафт.
Федерация предприятий Бельгии подготовила обзор ключевых изменений в рамках новой директивы. Брошюра доступна на английском языке https://www.awdc.be/sites/awdc2016/files/documents/VBO%20brochure%20reform%20of%20business%20and%20c..., а также на французском и нидерландском.
AWDC рекомендует всем торговцам алмазами и бриллиантами в ближайшие месяцы проконсультироваться со своими доверенными советниками, чтобы получить практические советы о новом кодексе для компаний, его потенциальных последствиях и новых возможностях для бизнеса, а также пересмотреть свои уставы, чтобы убедиться, что они соответствуют новой правовой базе.
С 1 мая новую компанию уже можно зарегистрировать в соответствии с новым регламентом. Для действующих предприятий предусмотрен переходный период с тем, чтобы они обеспечили соответствие новому нормативному акту.
К 1 января 2020 года обязательные положения нового регламента будут применяться автоматически и отменять любые потенциально конфликтующие элементы в уставе компании. Его надлежит привести в соответствие с новым нормативным актом не позднее 1 января 2024 года.