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01 апреля 2019

Производство Firestone в третьем квартале снижается, в то время как прибыль увеличивается на фоне высокого спроса на камни специальной категории

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firestone_diamonds_logo.pngFirestone Diamonds сообщила, что добыча на алмазном руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото упала на 37%, до 155 206 каратов, в третьем квартале, который закончился 31 марта 2019 года, по сравнению с 224 947 каратами, которые компания добыла в предыдущем квартале.
Содержание алмазов в руде составило 18,0 каратов на сто тонн руды по сравнению с 25,4 карата на сто тонн руды во втором квартале.
Компания заявила, что большая часть переработанной в течение квартала руды была добыта в северной части карьера с более низким содержанием алмазов.
Исполнительный директор Firestone Пол Босма (Paul Bosma) сообщил, что в последнем квартале года компания вернется к разработке южной части карьера с более высоким содержанием алмазов.
«Работы по вскрышке набирают темп и идут в соответствии с планом, и в марте мы достигли самого высокого месячного показателя добычи руды», - сказал он.
За отчетный период компания реализовала 211 368 каратов по сравнению с предыдущим кварталом, когда компания продала 191 735 каратов, получив прибыль в размере $16,8 млн при средней стоимости $80 за карат.
«Помимо сохраняющегося высокого спроса на наши камни специальной категории, было также обнадеживающим увидеть небольшое повышение цен на более мелкие и менее дорогие товары во время мартовских торгов», - сказал Босма.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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