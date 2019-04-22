Эксклюзив

Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...

Сегодня

De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

22 апреля 2019

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

15 апреля 2019

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Глава CIBJO изложил план по продвижению ответственного сорсинга в ювелирной промышленности

Сегодня
Новости

cibjo_logo.jpgВыступая в Париже на пленарном заседании 13-го форума по ответственным цепочкам поставок полезных ископаемых, инициированного  Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), президент Всемирной ювелирной конфедерации (CIBJO) Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) изложил основные положения всеобъемлющего плана содействия методам ответственного сорсинга во всех секторах ювелирных изделий, драгоценных камней и драгоценных металлов.
В своей презентации президент CIBJO указал на факторы, которые сформировали стратегический подход CIBJO. По словам Кавальери, широкая ювелирная промышленность в подавляющем большинстве состоит из малых и средних предприятий, многие из которых являются семейными, ограниченых в материальных и кадровых ресурсах, которые они могут выделить для соответствия требованиям ответственного сорсинга.
Ключевым этапом в программе CIBJO стал выпуск в январе этого года «Синей книги» ответственных поставщиков, которая обеспечивает основу и руководство для этического и ответственного сорсинга драгоценных камней и драгоценных металлов для ювелирного сектора. Издание включает в себя требования руководства ОЭСР по должной осмотрительности в отношении полезных ископаемых из районов повышенного риска, призывает к соблюдению системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса и системы гарантий Всемирного алмазного совета (World Diamond Council System), а также поддерживает руководящие принципы ООН по предпринимательству и правам человека.
Кроме того, новая онлайн-платформа делает совершенно бесплатно доступным специальный набор инструментов для содействия обеспечению должной осмотрительности. По словам Кавальери, в развитии этой услуги помощь CIBJO оказывают эксперты рабочей группы по цветным драгоценным камням при содействии Dragonfly Initiative. Это консультативная фирма, которая поддерживает предприятия в секторах драгоценных металлов, драгоценных камней и сырья, а также создает взаимосвязанные системы экологически, экономически и социально ответственных компаний.
«Наша конечная цель - поддержать принципы, изложенные ОЭСР, и представить их тысячам компаний в цепочке поставок ювелирных изделий, таким образом, создавая условия, в которых эти компании могут ответственно торговать и управлять полезными ископаемыми, которые они используют», - сказал Кавальери.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished