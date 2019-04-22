Глава CIBJO изложил план по продвижению ответственного сорсинга в ювелирной промышленности

Выступая в Париже на пленарном заседании 13-го форума по ответственным цепочкам поставок полезных ископаемых, инициированного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), президент Всемирной ювелирной конфедерации (CIBJO) Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) изложил основные положения всеобъемлющего плана содействия методам ответственного сорсинга во всех секторах ювелирных изделий, драгоценных камней и драгоценных металлов.В своей презентации президент CIBJO указал на факторы, которые сформировали стратегический подход CIBJO. По словам Кавальери, широкая ювелирная промышленность в подавляющем большинстве состоит из малых и средних предприятий, многие из которых являются семейными, ограниченых в материальных и кадровых ресурсах, которые они могут выделить для соответствия требованиям ответственного сорсинга.Ключевым этапом в программе CIBJO стал выпуск в январе этого года «Синей книги» ответственных поставщиков, которая обеспечивает основу и руководство для этического и ответственного сорсинга драгоценных камней и драгоценных металлов для ювелирного сектора. Издание включает в себя требования руководства ОЭСР по должной осмотрительности в отношении полезных ископаемых из районов повышенного риска, призывает к соблюдению системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса и системы гарантий Всемирного алмазного совета (World Diamond Council System), а также поддерживает руководящие принципы ООН по предпринимательству и правам человека.Кроме того, новая онлайн-платформа делает совершенно бесплатно доступным специальный набор инструментов для содействия обеспечению должной осмотрительности. По словам Кавальери, в развитии этой услуги помощь CIBJO оказывают эксперты рабочей группы по цветным драгоценным камням при содействии Dragonfly Initiative. Это консультативная фирма, которая поддерживает предприятия в секторах драгоценных металлов, драгоценных камней и сырья, а также создает взаимосвязанные системы экологически, экономически и социально ответственных компаний.«Наша конечная цель - поддержать принципы, изложенные ОЭСР, и представить их тысячам компаний в цепочке поставок ювелирных изделий, таким образом, создавая условия, в которых эти компании могут ответственно торговать и управлять полезными ископаемыми, которые они используют», - сказал Кавальери.