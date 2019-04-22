Эксклюзив
Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер
Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...
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De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года
Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...
22 апреля 2019
Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству
Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...
15 апреля 2019
Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них
Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...
08 апреля 2019
Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем
Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...
01 апреля 2019
АЛРОСА заплатит 50 000 руб. за загрязнение рек в Якутии
АЛРОСА пыталась оспорить вынесенное ранее постановление Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), предписывавшее оштрафовать компанию за загрязнение реки Ирелях в результате разрушения дамбы илоотстойника на прииске Мирнинского ГОКа, где производились работы по промывке алмазоносных песков.
«Решением суда оспариваемое постановление было признано законным и обоснованным. Суд апелляционной инстанции нашел выводы суда первой инстанции правильными», - говорится в сообщении Арбитражного суда Республики Саха (Якутия).
Разрушение дамбы на прииске АЛРОСА произошло из-за сильных дождей, и, как сообщали местные СМИ, это привело к загрязнению рек Вилюй, Ирелях и Малая Ботуобия на западе Якутии.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург