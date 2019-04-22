АЛРОСА заплатит 50 000 руб. за загрязнение рек в Якутии

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Как сегодня сообщил на своем сайте Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), его решение по делу о привлечении АК «АЛРОСА» к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей за нарушение условий водопользования оставлено в силе после проверки в апелляционной инстанции.АЛРОСА пыталась оспорить вынесенное ранее постановление Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), предписывавшее оштрафовать компанию за загрязнение реки Ирелях в результате разрушения дамбы илоотстойника на прииске Мирнинского ГОКа, где производились работы по промывке алмазоносных песков.«Решением суда оспариваемое постановление было признано законным и обоснованным. Суд апелляционной инстанции нашел выводы суда первой инстанции правильными», - говорится в сообщении Арбитражного суда Республики Саха (Якутия).Разрушение дамбы на прииске АЛРОСА произошло из-за сильных дождей, и, как сообщали местные СМИ, это привело к загрязнению рек Вилюй, Ирелях и Малая Ботуобия на западе Якутии.