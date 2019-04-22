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Исторические индийские драгоценности засияют на аукционе в Нью-Йорке

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Аукцион исторических ювелирных изделий, который пройдет 19 июня в Нью-Йорке, предложит покупателям оценить исключительные ювелирные изделия, драгоценные предметы и камни времен империи Великих Моголов.  
На аукционе Christie's «Великолепие махараджей и Моголов» (Maharajas & Mughal Magnificence) будет представлено почти четыреста лотов, охватывающих более пятисот лет истории, начиная с времен Великих Моголов и эпохи махараджей до наших дней. 

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Фото: Christie's


Коллекция представляет собой беспрецедентное количество драгоценных камней, ювелирных изделий и декоративных предметов, отражающих творческий диалог между Индией и Западом. В коллекции также представлены сарпечи (украшения для тюрбанов), ожерелья и бриллиантовое колье из коллекции низама Хайдарабада, которое создано из бриллиантов из Голконды весом почти 200 каратов.
Основные лоты аукциона сейчас выставлены в Лондоне и Шанхае, с которых начнется мировое турне украшений. Драгоценности также будут выставлены в Женеве, Гонконге и Нью-Йорке.
Франсуа Кюриель (François Curiel), председатель Christie's Europe, заявил: «Эта знаковая коллекция берет свое начало с драгоценностей и камней династии Моголов и прослеживается до наших дней. Она является наиболее значимой коллекцией, когда-либо представленной для продажи». 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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