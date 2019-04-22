GJEPC организует в Ченнаи 4-ую индийскую встречу между покупателями и продавцами

Индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), стремясь содействовать экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, организовал в Ченнаи 4-ую индийскую встречу между покупателями и продавцами стран Южно-азиатской ассоциации по региональному сотрудничеству (South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC) и Ближнего Востока, говорится в пресс-релизе, распространенном GJEPC.На трехдневном мероприятии (28-30 апреля) будут представлены различные украшения из чистого золота и ювелирные изделия с бриллиантами. Заранее запланированные индивидуальные встречи между покупателями и продавцами по 30 минут каждая намечены на первые два дня, а открытая экспозиция пройдет на третий день мероприятия.Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель GJEPC, сообщил: «Индийская индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий успешно обслуживает страны Ближнего Востока и Азии, предлагая продукцию в соответствии со вкусами и потребностями рынка. Индия была первым источником поставок качественных драгоценных камней и ювелирных изделий для всего мира, и это еще раз доказано показателями роста экспорта золота и ювелирных украшений с драгоценными камнями. Экспорт данных категорий товаров составил 12,03 млрд долларов в 201919 финансовом году , что показывает рост на 24,36%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда уровень экспорта достиг 9,67 млрд долларов. Индийская встреча между покупателями и продавцами стран Южно-азиатской ассоциации по региональному сотрудничеству и Ближнего Востока - это попытка улучшить наши торговые отношения и улучшить бизнес».Дилип Шах (Dilip Shah), организатор международных выставок, заявил: «Уникальная природа и формат делают встречу между покупателями и продавцами стран Южно-азиатской ассоциации по региональному сотрудничеству и Ближнего Востока самым востребованным форумом для ведения бизнеса среди покупателей и экспонентов. Это мероприятие сосредоточится на ювелирных изделиях. На выставке свою продукцию представит 31 экспонент со всей Индии. Событие посетят 78 участников из таких стран, как Алжир, Австралию, Бахрейн, Бангладеш, Египет, Фиджи, Иорданию, Кувейт, Ливан, Малайзию, Новую Зеландию, Катар, Россию, Саудовскую Аравию, Сингапур , Шри-Ланка, ОАЭ и Великобритания».