Эксклюзив
De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года
Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...
22 апреля 2019
Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству
Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...
15 апреля 2019
Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них
Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...
08 апреля 2019
Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем
Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...
01 апреля 2019
Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье
Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...
25 марта 2019
АЛРОСА выручила $8,91 млн на алмазном аукционе в Дубае
На аукционе были представлены 122 лота, из которых реализованы 109. Среди проданных камней два были особо крупными - 51,13 и 47,59 карата соответственно. В аукционе приняли участие 56 компаний из Бельгии, Индии, Израиля, ОАЭ, США, Гонконга и России.
«Это уже второй наш алмазный аукцион в Дубае в этом году. Это, вне всякого сомнения, успешная торговая площадка. В этот раз общая масса реализованных камней превысила 1840 карат, выручка составила 8,91 млн долл. До конца года мы проведем здесь еще 3 аукциона, от которых ждем таких же стабильно высоких результатов», - подчеркнул Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.