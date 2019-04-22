АЛРОСА выручила $8,91 млн на алмазном аукционе в Дубае

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АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, подвела итоги алмазного аукциона в г. Дубай (ОАЭ). Выручка от продажи алмазов специальных размеров (+10,8 карата) превысила $8,9 млн.На аукционе были представлены 122 лота, из которых реализованы 109. Среди проданных камней два были особо крупными - 51,13 и 47,59 карата соответственно. В аукционе приняли участие 56 компаний из Бельгии, Индии, Израиля, ОАЭ, США, Гонконга и России.«Это уже второй наш алмазный аукцион в Дубае в этом году. Это, вне всякого сомнения, успешная торговая площадка. В этот раз общая масса реализованных камней превысила 1840 карат, выручка составила 8,91 млн долл. До конца года мы проведем здесь еще 3 аукциона, от которых ждем таких же стабильно высоких результатов», - подчеркнул Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.