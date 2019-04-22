Lucara добыла второй по величине алмаз в истории

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Lucara Diamond добыла алмаз весом 1 758 каратов на полностью принадлежащей ей алмазной шахте Карове (Karowe) в Ботсване.

Камень является вторым по величине алмазом в мире после алмаза «Куллинан» (Cullinan) весом 3 106 каратов, добытого в Южной Африке в 1905 году.









Фото: Lucara Diamond







Алмаз Lesedi La Rona весом 1 109 каратов, добытый Lucara на том же руднике в 2015 году, считался вторым по величине произведенным алмазом за всю историю алмазодобычи до последней находки.

«В настоящее время на Карове было добыто два алмаза весом более 1 000 каратов всего за четыре года, подтверждая крупносортную природу этого ресурса и вероятность добычи большего количества крупных, высококачественных алмазов в будущем, особенно когда мы будем проводить операции по добыче в рудном теле…», - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas).

Цельный камень весом 1 758 каратов был добыт с помощью сепаратора с технологией рентгеновской передачи (X-Ray Transmission, XRT) Lucara, и был охарактеризован как камень почти ювелирного/переменного качества, с включениями высококачественных белых областей.

С момента ввода в эксплуатацию сепаратора с технологией рентгеновской передачи в 2015 году на Карове было добыто в общей сложности 12 алмазов массой более 300 каратов при общем объеме производства, который составляет около 1,4 млн каратов.

Из 12 добытых алмазов весом 3 300 каратов 50% были алмазами ювелирного качества, а 11 проданных на сегодняшний день камней сгенирировали доход в размере $158 млн.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished