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25 марта 2019

DDI запускает систему сертификации старательской и мелкомасштабной добычи алмазов согласно этическим стандартам

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Инициатива развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI) запустила Maendeleo Diamond Standards ™ (MDS), инновационную систему сертификации, которая обеспечивает этическую добычу алмазов старателями и мелкими рудниками.
MDS была составлена из восьми принципов, охватывающих законность, согласие и участие сообществ, права человека и работников, здоровье и безопасность, проведение операций по добыче алмазов без насилия, защиту окружающей среды, взаимодействие с крупномасштабными предприятиями по добыче полезных ископаемых и закрытие рудников.
«Стандарты предоставляют надежные гарантии потребителям, и они давно были необходимы в секторе старательской и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых, - заявила исполнительный директор DDI Дороти Гизенга (Dorothee Gizenga). - MDS позволяет коммерческим организациям приобретать алмазы у старателей и мелких предприятий согласно этическим нормам, а также помогает горнякам и их общинам обеспечить их включение в более широкую систему ответственных цепочек поставок». 
DDI разработала систему сертификации в сотрудничестве с широким кругом заинтересованных сторон, включая правительства, промышленность, местные организации гражданского общества, а также при содействии старателей и мелких предприятий по добыче алмазов в четырех странах Африки и Южной Америки.
В 2012 и 2013 годах в Сьерра-Леоне были проведены экспериментальные проекты по испытаниям системы.
Пилотный проект был расширен в 2014 году и стал полноценной программой.
Алмазы, добываемые старателями и мелкими предприятиями, составляют почти 20% от годового объема мировой промышленности.
Тем не менее старатели обычно зарабатывают менее 2 долларов в день.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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