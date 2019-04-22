DDI запускает систему сертификации старательской и мелкомасштабной добычи алмазов согласно этическим стандартам

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Инициатива развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI) запустила Maendeleo Diamond Standards ™ (MDS), инновационную систему сертификации, которая обеспечивает этическую добычу алмазов старателями и мелкими рудниками.MDS была составлена из восьми принципов, охватывающих законность, согласие и участие сообществ, права человека и работников, здоровье и безопасность, проведение операций по добыче алмазов без насилия, защиту окружающей среды, взаимодействие с крупномасштабными предприятиями по добыче полезных ископаемых и закрытие рудников.«Стандарты предоставляют надежные гарантии потребителям, и они давно были необходимы в секторе старательской и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых, - заявила исполнительный директор DDI Дороти Гизенга (Dorothee Gizenga). - MDS позволяет коммерческим организациям приобретать алмазы у старателей и мелких предприятий согласно этическим нормам, а также помогает горнякам и их общинам обеспечить их включение в более широкую систему ответственных цепочек поставок».DDI разработала систему сертификации в сотрудничестве с широким кругом заинтересованных сторон, включая правительства, промышленность, местные организации гражданского общества, а также при содействии старателей и мелких предприятий по добыче алмазов в четырех странах Африки и Южной Америки.В 2012 и 2013 годах в Сьерра-Леоне были проведены экспериментальные проекты по испытаниям системы.Пилотный проект был расширен в 2014 году и стал полноценной программой.Алмазы, добываемые старателями и мелкими предприятиями, составляют почти 20% от годового объема мировой промышленности.Тем не менее старатели обычно зарабатывают менее 2 долларов в день.