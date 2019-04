DPA и индийская промышленность создадут новый повод для покупки бриллиантов

Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), международный альянс ведущих мировых алмазодобывающих компаний, работает с заинтересованными сторонами в отрасли, чтобы создать новый повод для покупки бриллиантов, говорится в пресс-релизе, распространенном DPA India.Опрос потребителей показал, что 39% жителей Индии считают рождение ребенка благоприятным поводом для покупки ювелирных изделий. Рождение ребенка является, пожалуй, самым подлинным, ценным и редким моментом для любой пары, поскольку день, когда люди становятся родителями, укрепляет их связь еще больше. Только такой настоящий, редкий, уникальный и ценный подарок, как бриллиант, может ознаменовать путь этой пары, когда они становятся семьей. У бриллианта есть много параллелей с этим праздником жизни, отсюда и происходит название новой кампании DPA - «Празднование чуда жизни с чудом природы» (Celebrating the miracle of life with a miracle of nature).Чтобы создать новый повод для покупки бриллиантов, DPA запустит большую маркетинговую кампанию на телевидении, которая прекрасно передает смысл празднования новой жизни и является естественным продолжением первой кампании DPA «Подлинное – редко» (Real is rare). Начиная с запуска на телевидении, кампания будет задействована в социальных сетях и в бутиках при участии розничных продавцов. DPA и участники ювелирной отрасли будут сосредоточены на создании нового повода для покупки бриллиантов в течение всего года.Риша Сингх (Richa Singh), управляющий директор Ассоциации производителей алмазов, сказала: «Я рада, что все представители отрасли, с которыми мы говорили, верят в эту идею и готовы присоединиться к нам, чтобы поддержать инициативу по содействию покупке алмазов в качестве «нового подарка для мамы». Праздник жизни в любой индийской семье всегда был поводом для покупки ювелирных украшений. И мы считаем, что наше стремление перевести фокус на покупку бриллиантов найдет отклик у людей по всей стране. Мы воодушевлены нашей кампанией, так как получили очень положительный отклик от наших торговых партнеров, которые присоединились к нам, чтобы продвигать это событие и способствовать увеличению продаж бриллиантов в Индии».Заместитель председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Колин Шах (Colin Shah) заявил: «Алмазной промышленности нужен был новый повод, чтобы стимулировать продажи и повысить доверие потребителей. Этот повод идеально подходит для продажи ювелирных изделий с бриллиантами, поскольку рождение ребенка является повсеместно отмечаемым моментом во всех культурах нашей страны и не носит сезонный характер».Сунил Найяк (Sunil Nayak), генеральный директор Reliance Jewels, отметил: «Алмазная отрасль должна собраться вместе и подготовить новый повод для покупки бриллиантов, который не только является важной вехой, но и идеально подходит для преподнесения подарка с природным бриллиантом».Саураб Гадгил (Saurabh Gadgil), владелец PN Gadgil Jewellers, добавил: «Нам нужно расширять свой кругозор и продвигать многочисленные мероприятия, которые идеально подходят для дарения бриллиантов. Эта инициатива DPA является идеальным сочетанием празднования жизни с лучшим подарком природы».