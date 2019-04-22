Rockwell Diamonds сообщила о совокупном убытке в $ 214 тыс. за 9 месяцев

Rockwell Diamonds, находящаяся в завершающей фазе своего жизненного цикла, понесла за девять месяцев совокупный убыток в размере 214 000 долларов.Убытки возникли в результате неденежной прибыли, полученной от деконсолидации дочерних компаний на Каймановых островах. Прибыль была зачтена в счет административных расходов и финансовых расходов по долгам.«Поскольку компания не ведет торговлю, финансовые результаты в первую очередь отражают стоимость владения компании, которая остается под финансовым давлением, так как от процесса ликвидации трех южноафриканских дочерних компаний не будет получено прибыли», - говорится в сообщении.Rockwell эксплуатирует и разрабатывает аллювиальные месторождения алмазов в Южной Африке.Инвестиции и минеральная собственность компании были деконсолидированы в связи с потерей контроля и стоимости в результате процесса ликвидации с ноября 2016 года и ожидания окончательной процедуры закрытия к концу 2019 года.