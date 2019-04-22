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25 марта 2019

Mountain Province Diamonds объявила производственно-торговые результаты за первый квартал 2019 года

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Новости

mountainprovince_logo.pngMountain Province Diamonds Inc объявила производственно-торговые результаты за первый квартал ("Q1 2019"), закончившийся 31 марта 2019 года.
По данным компании, на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) было обработано 870 949 тонн руды, что на 11% больше по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года (Q1 2018: 786 000 тонн). Добыто 1 584 552 карата при среднем содержании 1,82 карата на тонну, что несколько ниже, чем за тот же период прошлого года, в основном в результате запланированного процесса упорядочивания работы шахты и меньшего объема руды, обработанной в течение квартала (Q1 2018: 1 641 000 карат и 2,09 карата на тонну). Всего было добыто 9 528 018 тонн, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (Q1 2018: 8 202 000).
В первом квартале 2019 года Mountain Province продала 643 739 каратов алмазов при средней цене в $71 доллар за карат (94 канадских долларов за карат) на общую сумму $45,8 млн (60,7 млн канадских долларов) по сравнению с 527 000 каратов, проданных в первом квартале 2018 на общую сумму  $52 млн (66,6 млн канадских долларов) при средней стоимости $99 долларов за карат (126 канадских долларов за карат).
«У нас солидный старт в первом квартале с нашими продажами и результатами производства, которые немного превзошли ожидания. Мы по-прежнему на пути к достижению нашей цели в 2019 году - добыть 3,3-3,45 млн каратов (наша доля в 49% в общем объеме добычи), что вместе с улучшением ситуации на алмазном рынке и планируемыми улучшениями в работе производства позволит обеспечить лучшую операционную маржу», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор компании.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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