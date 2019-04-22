Mountain Province Diamonds объявила производственно-торговые результаты за первый квартал 2019 года

Mountain Province Diamonds Inc объявила производственно-торговые результаты за первый квартал ("Q1 2019"), закончившийся 31 марта 2019 года.По данным компании, на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) было обработано 870 949 тонн руды, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (Q1 2018: 786 000 тонн). Добыто 1 584 552 карата при среднем содержании 1,82 карата на тонну, что несколько ниже, чем за тот же период прошлого года, в основном в результате запланированного процесса упорядочивания работы шахты и меньшего объема руды, обработанной в течение квартала (Q1 2018: 1 641 000 карат и 2,09 карата на тонну). Всего было добыто 9 528 018 тонн, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (Q1 2018: 8 202 000).В первом квартале 2019 года Mountain Province продала 643 739 каратов алмазов при средней цене в $71 доллар за карат (94 канадских долларов за карат) на общую сумму $45,8 млн (60,7 млн канадских долларов) по сравнению с 527 000 каратов, проданных в первом квартале 2018 на общую сумму $52 млн (66,6 млн канадских долларов) при средней стоимости $99 долларов за карат (126 канадских долларов за карат).«У нас солидный старт в первом квартале с нашими продажами и результатами производства, которые немного превзошли ожидания. Мы по-прежнему на пути к достижению нашей цели в 2019 году - добыть 3,3-3,45 млн каратов (наша доля в 49% в общем объеме добычи), что вместе с улучшением ситуации на алмазном рынке и планируемыми улучшениями в работе производства позволит обеспечить лучшую операционную маржу», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор компании.