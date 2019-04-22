Добыча алмазов De Beers в первом квартале снизилась на 8%, до 7,9 млн каратов - Anglo

Добыча алмазов De Beers сократилась на 8%, до 7,9 млн каратов, из-за снижения добычи на руднике Венеция (Venetia) в Южной Африке, так как он переводится с карьерной разработки на подземную эксплуатацию, согласно данным Anglo American.Добыча алмазов компании в Южной Африке упала на 65%, до 400 000 каратов.Рудник компании Вурспоэд (Voorspoed) был законсервирован и закрыт в четвертом квартале 2018 года.Однако компания Debswana в Ботсване, которая приносит De Beers большую часть алмазов, увеличила добычу на 2%. Производство компании составило около 6 миллионов каратов.Этот незначительный рост был обусловлен увеличением производства на руднике Жваненг (Jwaneng) на 12%, до 3,3 млн каратов.Производство на шахте Орара (Orapa) сократилось на 7%, до 2,6 млн, в результате остановки производства на заводе за рассматриваемый период.Anglo заявила, что производство Namdeb Holdings в Намибии упало на 9%, примерно до 500 000 каратов, из-за операции, переводящей Элизабет Бэй (Elizabeth Bay) в режим ухода и технического обслуживания.Производство De Beers в Канаде сократилось на 3%, до 1,0 млн каратов, из-за запланированной добычи руды с более низким содержанием алмазов на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué).Anglo также сообщила, что объем продаж алмазного сырья De Beers сократился на 15%, до 7,5 млн каратов, по сравнению с 8,8 млн каратов годом ранее.