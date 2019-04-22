De Beers расширяет пилотный проект GemFair до 38 новых рудников в Сьерра-Леоне

Компания De Beers сообщила, что GemFair, пилотный проект, разработанный для создания защищенного и прозрачного маршрута для продажи на рынке этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими рудниками, расширяет свою деятельность в Сьерра-Леоне.Фирма заявила, что такой шаг позволит большему количеству старателей и мелких рудников воспользоваться возможностями, предлагаемыми программой.После запуска пилотного проекта в апреле 2018 года, когда GemFair работала с 16 шахтами в Сьерра-Леоне, за последние шесть месяцев проект был расширен и теперь включает еще 38 объектов, таким образом расширяя свое влияние.«Несмотря на то, что отрасль сталкивается со многими проблемами, мы были рады тому, как далеко зашел этот пилотный проект, он доказал свою способность использовать цифровые инновации для поддержки ответственных методов ведения бизнеса и обеспечения прозрачности в отрасли, - сказала Фериэль Зеруки (Feriel Zerouki), старший вице-президент по международным связям и этическим инициативам De Beers. - Мы считаем, что мы создали возможности, чтобы сделать проект еще более эффективным, и рады расширению охвата большего количества объектов в Сьерра-Леоне».«Модель GemFair обладает огромным долгосрочным потенциалом для трансформации сектора старателей и мелких рудников путем формализации доступа к международным рынкам и повышения операционных и этических стандартов во всем секторе», - добавила она.Программа GemFair стала партнером «Инициативы развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI), неправительственной организации, которая сыграла важную роль в формализации сектора старателей в Африке.Пилотный проект GemFair предоставляет старателям и мелким рудникам доступ к ведущему в отрасли каналу сбыта De Beers, одновременно улучшая этические стандарты, условия труда и ценность для алмазодобытчиков в этом секторе.Эта технология в будущем будет интегрирована с Tracr ™, отраслевой блокчейн-программой компании De Beers, для подтверждения этического происхождения алмазов.