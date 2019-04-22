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Всемирный алмазный совет представил свою пересмотренную и усиленную Систему гарантий на форуме ОЭСР в Париже
Первая из этих сессий была организована совместно с Советом по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC) на раннем утреннем мероприятии, на котором WDC представил свою пересмотренную Систему гарантий, а RJC дал пояснения к своему новому Кодексу ответственных практик (Code of Practices). В ходе второй сессии состоялось глубокое погружение в затронутые вопросы, что стало частью основной повестки дня форума ОЭСР. На сессии под названием «Превращение обязательств в действие» основное внимание уделялось недавним разработкам стандартов в цепочках поставок алмазов в сегментах добывающей и перерабатывающей промышленности, а также торговли.
Сессию глубокого погружения вел Тера де Жонг, технический советник Проекта USAID по правам на старательскую добычу полезных ископаемых и правам собственности.
Сессия глубокого погружения, посвященная последним разработкам стандартов в цепочках поставок алмазов в добывающих и перерабатывающих отраслях, на которой 24 апреля 2019 года WDC представил свою пересмотренную Систему гарантий. Фото Всемирного алмазного совета
Пересмотренная Система гарантий WDC была одобрена советом директоров организации в октябре 2018 года. Как и более ранняя версия Системы гарантий, она требует от всех участников цепочки создания стоимости алмазов и ювелирных изделий, от горнодобывающих компаний до розничных торговцев ювелирными изделиями, предоставлять гарантийные заявления на своих B2B счетах-фактурах и документах на консигнацию, свидетельствующие о том, что продаваемые алмазы были получены из источников в соответствии с Сертификационной схемой Кимберлийского процесса (ССКП). Но в заявлении теперь также подтверждается, что участники придерживаются пересмотренной Системы гарантий, которая требует, чтобы они провели самооценку с тем, чтобы выяснить, соответствуют ли они общепринятым принципам прав человека и трудовых прав, борьбе с отмыванием денег и мерам по противодействию коррупции.
В пересмотренном Руководстве Системы гарантий конкретно упоминаются Руководящие принципы ООН по вопросам бизнеса и прав человека, Декларация МОТ об основных принципах и правах в сфере труда, Конвенция ООН против коррупции, а также национальные руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег, которые соответствуют Рекомендациям FAFT 40 по отмыванию денег для дилеров, работающих с драгоценными металлами и камнями.
«Пересмотренную Систему гарантий следует рассматривать в контексте целого ряда возможностей в ответственной цепочке поставок, предлагаемых весьма разноликой отрасли, - сказал г-н Фишлер. - Конечная цель для всех нас одна и та же - обеспечить доверие потребителей к продуктам, которые мы продаем. Различные системы должны дополнять друг друга, являясь строительными блоками на пути к полному соблюдению норм и правил».
«Пересмотренная Система гарантий предназначена для поддержки ССКП, охватывающей не только торговлю необработанными алмазами, но и бриллиантами, а также торговлю между всеми участниками цепочки создания стоимости алмазов и ювелирных изделий, а не только торговлю между участниками в разных странах, - пояснил Петр Каракчиев, член правления CIBJO, который председательствовал на параллельном мероприятии 24 апреля. - Мы надеемся, что ССКП будет расширена, чтобы включить положения, касающиеся прав человека, трудовых прав, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, но мы не будем ждать, когда это случится, и уже включили эти элементы в нашу собственную систему».
Г-н Фишлер и г-н Каракчиев оба объяснили, что алмазным компаниям не разрешается выбирать, какие элементы Системы гарантий у себя внедрять. «Участники отрасли, которые внедряют Систему гарантий, должны выполнять все ее элементы в зависимости от их размера и сектора так, как они изложены в Руководстве, - сказал г-н Каракчиев. - Разрабатываемый инструментарий самооценки поможет им в этом».
Следует отметить, что внедрение Системы гарантий уже требуется целым рядом отраслевых органов, включая Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе, Всемирную федерацию алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), а также Принципами передовой практики компании De Beers и новой Синей книгой CIBJO по ответственному поиску источников поставок.
Чтобы помочь в реализации новой Системы гарантий, WDC создает инструментарий, основанный на опросных листах для самооценки, который поможет членам отрасли правильно оценить, как они выполняют этот процесс. Он будет учитывать этап или этапы цепочки создания стоимости бриллиантов и ювелирных изделий, в которой участвует участник, размер бизнеса участника и соответствие этого члена отрасли другим системам должной осмотрительности, таким как предлагаемая Советом по ответственной практике в ювелирном бизнесе.