Намибийский мужчина проглотил алмазы после ареста в Южной Африке

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Намибийский мужчина проглотил алмазы вскоре после ареста полицией, которая проводила спецоперации в Странде, в 50 км к востоку от Кейптауна, Южная Африка.Мужчина по имени Хамукуя Элиаким (Hamukwaya Eliakim) (58 лет), недавно появился в Мировом суде Стрэнда, где ему было предъявлено обвинение в незаконной торговле алмазами.«После ареста он проглотил алмазы, после чего его поместили в больницу. Там было проведено обследование МРТ, и в его торсе были обнаружены твердые предметы, - приводит агентство News24 заявление капитана «Ястребов» Филани Нкваласе (Philani Nkwalase). - Его держали под охраной и сопровождали, когда он пошел в туалет. Алмазы были успешно выведены из организма».Стоимость алмазов не указана.