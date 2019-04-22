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Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

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Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

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25 марта 2019

Намибийский мужчина проглотил алмазы после ареста в Южной Африке

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Намибийский мужчина проглотил алмазы вскоре после ареста полицией, которая проводила спецоперации в Странде, в 50 км к востоку от Кейптауна, Южная Африка.
Мужчина по имени Хамукуя Элиаким (Hamukwaya Eliakim) (58 лет), недавно появился в Мировом суде Стрэнда, где ему было предъявлено обвинение в незаконной торговле алмазами.
«После ареста он проглотил алмазы, после чего его поместили в больницу. Там было проведено обследование МРТ, и в его торсе были обнаружены твердые предметы, - приводит агентство News24 заявление капитана «Ястребов» Филани Нкваласе (Philani Nkwalase). - Его держали под охраной и сопровождали, когда он пошел в туалет. Алмазы были успешно выведены из организма».
Стоимость алмазов не указана.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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