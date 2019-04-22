Индийская бриллиантовая неделя пройдет 14-16 октября

Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB) сообщила, что Индийская бриллиантовая неделя 2019 года пройдет 14-16 октября, как раз перед началом праздника Дивали, говорится в пресс-релизе, распространенном биржей.Вице-президент BDB Мехул Шах (Mehul Shah) , который возглавляет программу Индийской бриллиантовой недели, заявил: «Мы с нетерпением ожидаем запуска 2019-й Индийской бриллиантовой недели, которая пройдет с 14 по 16 октября. Время проведения мероприятия было выбрано специально до праздника Дивали, что предоставит посетителям прекрасную возможность заключить отличные сделки».Президент BDB Ануп Мехта (Anoop Mehta) добавил:« Каждая индийская компания, которая получит право на участие в Индийской бриллиантовой неделе, имеет право представить свою продукцию только на одном стенде. Торговля синтетическими или выращенными в лаборатории камнями запрещена в BDB, поэтому таких алмазов представлено не будет».