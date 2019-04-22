Эксклюзив

De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

22 апреля 2019

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

15 апреля 2019

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

Индийская бриллиантовая неделя пройдет 14-16 октября

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news_18072018_bdb.pngИндийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB) сообщила, что Индийская бриллиантовая неделя 2019 года пройдет 14-16 октября, как раз перед началом праздника Дивали, говорится в пресс-релизе, распространенном биржей.
Вице-президент BDB Мехул Шах (Mehul Shah) , который возглавляет программу Индийской бриллиантовой недели, заявил: «Мы с нетерпением ожидаем запуска 2019-й Индийской бриллиантовой недели, которая пройдет с 14 по 16 октября. Время проведения мероприятия было выбрано специально до праздника Дивали, что предоставит посетителям прекрасную возможность заключить отличные сделки». 
Президент BDB Ануп Мехта (Anoop Mehta) добавил:« Каждая индийская компания, которая получит право на участие в Индийской бриллиантовой неделе, имеет право представить свою продукцию только на одном стенде. Торговля синтетическими или выращенными в лаборатории камнями запрещена в BDB, поэтому таких алмазов представлено не будет».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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