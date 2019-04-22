Эксклюзив

De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

22 апреля 2019

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

15 апреля 2019

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

TAGS проведет алмазный тендер 7-14 мая в DDE

Сегодня
Новости

Компания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) проведет алмазный  тендер на территории Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange) в башне «Алмас»  (Almas Tower) в Дубае с 7 по 14 мая 2019 года, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией. 

news_25042019_tags.png
Фото: TAGS


Для продажи снова будут представлены алмазы из Южной Африки и Анголы. Все сырье отличается высоким качеством и отличным цветом. На тендере будет представлено несколько отдельных камней и алмазов специальной категории.
TAGS представит 30 000 каратов алмазов, добытых в Южной Африке, и 35 000 каратов камней, произведенных в Анголе, всех категорий и размеров.
Общая прибыль от мероприятия должна составить около 40 млн долларов, однако скоро производители предстаят более подробную информацию. 
Все заинтересованные стороны могут связаться с компанией по электронной почте bookings@transatlanticgemsales.com, чтобы назначить встречу. 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished