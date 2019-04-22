TAGS проведет алмазный тендер 7-14 мая в DDE

Для продажи снова будут представлены алмазы из Южной Африки и Анголы. Все сырье отличается высоким качеством и отличным цветом. На тендере будет представлено несколько отдельных камней и алмазов специальной категории.
TAGS представит 30 000 каратов алмазов, добытых в Южной Африке, и 35 000 каратов камней, произведенных в Анголе, всех категорий и размеров.
Общая прибыль от мероприятия должна составить около 40 млн долларов, однако скоро производители предстаят более подробную информацию.
Все заинтересованные стороны могут связаться с компанией по электронной почте bookings@transatlanticgemsales.com, чтобы назначить встречу.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished